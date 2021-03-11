政協閉幕 汪洋：做好「協商民主」實現黨領導

再提「習核心」促學黨史

中新社報道，汪洋表示，今年是中共成立100周年，也是實施十四五規劃、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一年，政協要堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，把中共中央決策部署和對人民政協工作要求落實，「把海內外中華兒女智慧和力量凝聚起來」，為全面建設社會主義現代化國家開好局、起好步作出積極貢獻。汪洋又要求，政協委員今年要加強以中共黨史為重點的「四史」（中共黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史）學習教育。他又提到，要更好發揮「協商民主」這一實現黨的領導的重要方式。

閉幕會上，到會的2087名委員表決通過全國政協十三屆四次會議關於常委會工作報告的決議、關於政協十三屆三次會議以來提案工作情况報告的決議，通過了關於提案審查情況的報告。截至3月5日下午8時，本次政協會議共收到提案5913宗，其中4940宗獲立案。

在去年的全國政協十三屆三次會議閉幕會上，汪洋亦曾提出要「更加緊密地團結在以習近平為核心的中共中央周圍」，為實現「兩個一百年」目標奮鬥。

（2021兩會）