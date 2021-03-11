十四五強調增居民收入 財長：續推減稅降費 擴中產階層 政協倡15年倍增至8億

人均全年可支配收入32,189元

低層不足8000 高層逾8萬

國務院總理李克強去年在全國兩會記者會上提到，「我們人均年可支配收入是3萬元人民幣，但是有6億中低收入及以下人群，他們平均每個月的收入也就1000元左右」，引發廣泛討論。

根據國家統計局上月發布的《中國2020年國民經濟和社會發展統計公報》，全年全國居民人均可支配收入為32,189元（人民幣，下同），其中，低收入、中間偏下收入、中間收入、中間偏上收入、高收入人均可支配收入分別為7869元、16,443元、26,249元、41,172元、80,294元。

發改委：居民收入經濟增長要同步

中新社屬下App「中新經緯」報道，國家發改委主任何立峰在「部長通道」上表示，今年將以多種渠道增加城鄉居民收入，提升國內消費的能力和水平。發改委副主任胡祖才亦在記者會上強調，要致力提高低收入群體收入，擴大中等收入群體，居民收入增長和經濟增長要基本同步，「健全」工資合理增長機制，提高勞動報酬在初次分配中的比重，完善創新要素參與分配機制，多渠道增加財產性收入。

財政部長劉昆在「部長通道」表示，今年將深化增值稅改革、「個人所得稅專項附加扣除」等制度性的減稅降費政策繼續實施，政策疊加效應持續釋放，群眾和企業的減負會愈來愈明顯。

王一鳴指堅尼系數超警戒線20年

全國人大代表、格力電器董事長董明珠連續多年呼籲提高個人所得稅起徵點，此外多名人代和政協也就增加收入提出建議（見表）。王一鳴在發言中提到，中國堅尼系數已連續20年高於0.4的國際警戒水平，近年居民人均可支配收入中位數增速持續低於平均增速，需要爭取用15年時間實現中等收入群體翻番，由現在的4億人上升到8億人，到2035年中國中等收入群體規模將超過歐美發達國家總和。

王一鳴指出，擴大中等收入群體，促進共同富裕，要聚焦重點人群和突出問題，採取更有針對性的措施，一是促進低收入者進入中等收入群體，對產業工人要以職業技能教育和提高技術工人待遇為重點，對農業轉移人口要以深化戶籍制度改革和實現基本公共服務均等化為重點，對農民要以農村土地制度改革和提高農民財產性收益為重點；二是提高人力資本，建設高質量教育體系和保障教育公平；三是破除社會流動的體制障礙，增進社會縱向發展和打破階層固化。

明報中國組

（2021兩會）

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