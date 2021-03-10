兩會觀察：習再發備戰號召 領導人落團收官 ／文：孫嘉業

軍方多談創新 可見注重方向

過往，官方提到「不穩定性不確定性」，多用於外部經濟環境，去年的國防白皮書曾說，「國際安全面臨的不穩定性不確定性更加突出」。像習近平昨天如此明確指出中國安全形勢不穩定性不確定性較大，實屬罕見。習在講話中對軍隊備戰的語氣也十分緊迫，提出「要堅持以戰領建，加強戰建統籌……加快打造高水平戰略威懾和聯合作戰體系。要增強責任感、緊迫感、主動性，把我軍建設年度計劃安排的各項工作往前趕、往實裏抓，確保早日落地見效。」

會上發言的6名軍方代表，軍事科學院政委方向談的是國防科技創新，軍委科技委副主任辛毅談發展「新域新質作戰力量」，陸軍第76集團軍工兵旅一級軍士長齊虎廣談創新軍士制度，陸軍指揮學院政委肖冬松談創新人才工作，軍委戰略規劃辦主任王輝青談落實軍隊建設年度計劃，火箭軍後勤部長王啟繁談提高軍產管理效益。從所談議題，亦可見軍方的注重方向。

今日全國政協閉幕，明日全國人大結束，今年的兩會也將謝幕。今年領導人落團跟隨了去年的模式，看來這種兩會的「抗疫模式」今後很可能常態化。近兩年習近平都是只去4個團組，即內蒙古團、青海團、解放軍與武警團，以及政協的醫藥衛生界與教育界聯組會。其中內蒙古是他本屆的選區所在，每年必去該團，軍警團也是他每年壓軸必去之團，實際上只有青海團與政協聯組會是今年的選擇，彰顯的是對環境保護、碳排放、公立醫療的重視。去年他的兩個選擇是湖北團和政協經濟界聯組會，突顯的是對抗疫和經濟的重視。

落團安排有象徵意義

其他政治局常委也大同小異，除了本身所在的地方團外，還會去一個政協界別會，另外再去一至兩個地方團。說到領導人所在代表團的安排，似乎並非隨機安排，而是有一定象徵意義。過往多是與領導人的故鄉或曾經任職地方有關，如江澤民曾經在上海團，胡錦濤曾經在出生地江蘇團，也曾在長期工作的西藏團，吳邦國在故鄉的安徽團，溫家寶在曾任職的甘肅團，習近平過去兩屆都在曾任職的上海團，但今屆習近平到了內蒙古團，與他的經歷毫無關係。其他高層的安排也是如此，李克強在廣西團，栗戰書在江西團，汪洋在四川團，王滬寧在河北團，趙樂際在黑龍江團，韓正在陝西團，王岐山在湖南團，全都毫無淵源，但選擇這些省區，隱約透露了對中西部、經濟落後和少數民族地區的傾斜。

文：孫嘉業

（2021兩會）