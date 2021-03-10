王毅促美勿「玩火」 拜登政府：續支持台灣

美國之音（VOA）報道，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）在白宮新聞簡報會上表示，「我們對台灣的立場一直很清晰。我們在印太地區與我們的朋友及盟友站在一起，促進共同繁榮、安全與價值觀。我們保持長期以來基於三個公報、台灣關係法、六項保證的長期承諾。我們也將繼續協助台灣保持足夠的自衛能力，因此立場維持不變。」

王毅周日出席全國人大記者會時說，「一中原則」是中美關係的政治基礎，是「不可踰越的紅線」，指摘美國「動輒打着所謂民主、人權旗號肆意干涉別國內政，在世界上製造了諸多麻煩，甚至成為動盪戰亂的根源」。他又說美方「應早日意識到這一點，否則這個世界仍將不得安寧」。

據中央社報道，台灣外交部發言人歐江安昨日在記者會上回應，台灣誠摯感謝拜登上任以來不斷對台灣展現堅定支持；稱美國行政官員已多次公開重申，美國將遵守台灣關係法、六項保證等，強調美國對台立場明確不變，對台承諾「堅若磐石」。

台外交部謝美支持

歐江安又提到，美國也表示會持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，台美有民主、自由、人權等共享價值，稱台美雙方對於維護自由、民主價值理念一致，對於促進印太和平、安全、繁榮也有共同目標。她強調，台灣會持續與拜登政府密切合作，在雙方長期奠定的深厚基礎上，持續深化台美緊密友好的全方位合作伙伴關係。

明報記者

（2021兩會）