高速磁浮車納粵2035規劃 專家：料駁京滬通香港

規劃圖曝光 廣州東駁西九

上月發布的《廣東省國土空間規劃（2020-2035年）》首次提出預留京港澳高速磁浮、滬（深）廣高速磁浮兩條高速磁浮通道，引起熱議。廣深高速磁浮鐵路規劃圖隨後曝光，顯示預留路線將從廣州東站引出，經南沙一路南下，跨過珠江口後進入深圳寶安和前海，再由大致與深圳灣通道平行的方向和位置進入香港西九龍（見圖）。倘以列車設計時速600公里推算，約20分鐘可由廣州抵達香港。出席兩會的港區政協常委蔡冠深昨接受澎湃新聞採訪時稱，會建議深圳西麗樞紐可考慮將香港的西九高鐵連在一起，讓香港西九高鐵可通過西麗到達全國。

倘時速600公里 深3.6小時抵京

中山大學港澳珠三角研究中心退休教授鄭天祥對本報表示，中國的第一條高速磁浮城際線「很有可能在深圳或者香港選一個地方建站，直接到上海或北京」，稱深港兩地「距離近人口多，經濟又足夠發達，商業需求也更多」。他認為兩地人口相加逾3000萬，「相當於一個國家」，有條件滿足未來的客運量；最合適在深港邊界建站，「這樣容易兩個城市共同使用，就是看制度方面怎麼滿足，能不能談得攏」。

若以深圳到上海約1500公里、到北京約2200公里路程計算，乘搭磁浮列車只需約2.5小時即可抵滬，3.6小時可抵京，比高鐵節省逾一半時間。鄭天祥指出，兩地距離600至2000公里內是高速磁浮的「優勢區間」，前往機場和候機的時間較長，加上出行易受天氣影響，「假如價格差不多，時速600公里的磁浮列車完全可以取代飛機」。

中國的磁浮研發始於1980年代，相較德、日等國晚近半世紀。1989年國防科技大學製成首架小型磁浮「原理樣車」，研製載人磁懸浮列車1992年被列入八五計劃。至去年，時速600公里高速磁浮試驗樣車於青島成功試跑。十四五規劃和2035遠景目標中亦提出加快建設「交通強國」，到2035年基本建成「現代化高質量」交通網，實現全國主要城市立體暢達，「都市區1小時通勤、城市群2小時通達、全國主要城市3小時覆蓋」。

鄭天祥指出，中國的磁浮列車已可做商業用途，目前屬於試驗階段。近年來，內地許多城市相繼在城市規劃中預留磁浮線路，除廣東外，上海和杭州、成都和重慶間亦有高速磁浮規劃，而新疆、山西、安徽等地則計劃修建中低速磁浮試驗線。據內地傳媒統計，在建磁浮線路共2條、規劃建設的共9條。

明報記者