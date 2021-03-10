王宇獲頒婦女勇氣獎 美卿：聯絡未果憂心

預錄片段：仍盼推中國人權法治

美國國務院的「國際婦女勇氣獎」已進入第15年，美國之音昨報道，多數得獎者皆透過視像接受表揚，王宇未有透過視像領獎，只預錄片段回應。她在片段中稱，自己曾因代理人權案件被政府打擊報復，「我作為一個法律人，還是希望能夠推進中國的法治建設，也希望能夠在中國社會實現人權法治，也實現一個公平和正義」。

布林肯稱，王宇也想參加頒獎禮，但近兩日美方未能聯絡到她，對此感憂心。他稱會持續跟進事件，若有必要會再為她發聲。

王宇上周六（6日）曾在Twitter表示，原擬返北京的她，因已做檢測而未有報告結果，無法辦理登機而滯留廣州機場。

現年49歲的王宇於2015年「709大抓捕」中被捕，被指控顛覆國家政權罪。她遭羈押並與外界失聯超過一年，後在內地傳媒採訪中「公開認罪」，事後稱認罪是因當局以其兒子要脅。去年11月，北京司法局吊銷其律師牌照。