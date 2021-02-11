指播認罪片、反修例報道不公 英罰華官媒CGTN 240萬

Ofcom指理應懷疑「認罪」真偽

據法新社報道，英國私家偵探韓飛龍（Peter Humphrey）投訴CGTN於2013年播出他被迫認罪的影片。韓因涉及英國藥廠葛蘭素史克（GSK）的貪污案，2014年被上海法院判囚逾兩年。Ofcom指CGTN理應知道韓「是審訊前在扣留他的人在場下認罪，有理由懷疑他是否真誠認罪」，周一裁定罰款10萬鎊（約107.5萬港元）。另外Ofcom裁定CGTN於2019年播出5個有關香港民主派抗議的節目，內容欠公平中立，罰款12.5萬鎊。

Ofcom上月撤銷CGTN廣播執照，但CGTN仍須為持牌期間播出的節目承擔責任。Ofcom另裁定CGTN播放瑞典籍書商桂民海及英國駐港領館前職員鄭文傑被迫認罪片段的投訴成立，CGTN將面臨更多罰款。

指英大使撐假新聞 京召見抗議

另據中國外交部網站消息，外交部歐洲司負責人昨召見英國駐華大使吳若蘭（Caroline Wilson），表示就其在社交媒體發表不當署名文章提出嚴正交涉。

歐洲司負責人稱，吳若蘭通過官方平台發文為因虛假新聞和不實報道受制裁的個別外媒鳴冤叫屈，刻意混淆新聞誹謗和新聞監督，對外方打壓中國媒體卻「選擇性失明」；要求吳深刻反思，多做有利雙邊關係發展的事。

吳若蘭上周二（2日）在英國駐華大使館的官方微信上發表文章〈外國媒體憎恨中國嗎？〉，並在文中說最近數星期中國官媒「不僅發表關於攻擊外國記者的報道愈來愈多，還指控他們反華」。