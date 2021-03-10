華「國際旅行健康證明」出爐 以：可互認

分紙本電子 顯示接種款式日期

據外交部領事司微信公眾號「領事直通車」消息，該健康證明可通過微信掃描官方二維碼進入小程式，或在微信搜索「防疫健康碼國際版」獲取；首次登錄前須認證個人身分及護照等旅行證件。據指，該健康證明包含加密二維碼，供各國相關部門驗證及讀取相關個人資料，亦可打印紙本證明。外交部表示，未來隨着愈來愈多國家與中國達成健康證明互認安排，該健康證明將在推動跨國人員健康、安全、有序往來中發揮作用，保障中國公民出行。

世衛周一（8日）表示不贊成推出以新冠疫苗接種作為條件之一的通行文件，不過歐盟、新加坡、韓國、泰國等正討論有關計劃。已有逾半國民接種疫苗的以色列更於上月成為全球首個推出「疫苗護照」的國家，並與希臘、塞浦路斯和塞舌爾分別達成協議，讓以國「綠色護照」持有者可自由出入公共場所及跨境旅行。

內地官媒「環球網」報道，以色列新任駐華大使潘綺瑞（Irit Ben-Abba Vitale）周一（8日）表示，以色列「樂於成為第一個與中國實現疫苗接種互認的國家」，並稱這將是其優先議題，希望未來幾周內達成合作。以色列接種的是輝瑞BioNTech疫苗，而中國目前批准使用的是國藥和科興疫苗。

華晤泰官員 商建健康碼互認機制

另據中國駐泰國大使館網站消息，駐泰使館臨時代辦楊欣周一約見泰國副總理兼衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul），稱中方已推出中國版國際旅行健康證明，望與泰方積極探索建立雙邊健康碼信息互認機制，推動兩國人員往來。阿努廷表示贊同，並稱願與中方保持溝通。