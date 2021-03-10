指揑造強迫勞動 疆企民眾告德學者 官媒斥「誤導」海外停進口棉花 鄭國恩:訴訟是官宣

鄭國恩昨在Twitter表示，案件似乎是有充分準備的宣傳攻勢的一部分。

興訟稱蒙受損失 區內企業身分未明

天山網將鄭國恩稱為「美國反華研究機構骨幹」，指他近年在Twitter等社交媒體上頻頻發表涉疆言論，「炮製『新疆對少數民族實行強迫勞動』等涉疆虛假學術研究成果，受到西方媒體追捧，受其謠言誤導，部分國家和企業減少甚至停止自新疆進口棉花及棉花製品，新疆部分棉農、加工企業遭受較大經濟損失」。天山網表示，針對鄭國恩的民事訴訟案，反映出中國民眾法治意識和跨國維權意識的增強，不排除還會有更多受損企業和個人起訴鄭國恩之類的人員或機構。

月初報告指160萬維族臨強迫勞動

報道並無提供興訟方身分以及更多細節。鄭國恩本月初發表報告稱，近160萬名維吾爾族人面臨「強迫勞動」，中國政府為「同化少數維族人員」與「減少維族在新疆地區的人口密度」，對維族實施「勞動力轉移」（見另稿）。

鄭國恩從2016年開始研究及披露「再教育營」問題，在遭中國政府否認後，他引用招標文件、預算方案等官方資料證實，北京當局後來改稱這是反恐和去極端化所需的「教培中心」。鄭國恩估算的100多萬人的關押數字，得到美國等西方政府及聯合國人權專家引用，中國則否認並作駁斥。鄭又曾指新疆存在「強迫絕育」情况，中方回應稱過去40多年新疆維族人口翻一番。

外交部支持興訟 指鄭背後有勢力

路透社引述專家指出，這是已知首宗外國學者因人權研究在中國面臨民事訴訟的案件。中國外交部發言人趙立堅昨在記者會上表示支持有關訴訟，又批評鄭國恩打着「學術研究」的旗號，不斷炮製反華謠言，他的所謂報告毫無信譽和學術操守可言，早已被事實證明是虛假信息。他說，多年來鄭國恩並未到過中國和新疆，突然成了「新疆問題知名專家」，還受到追捧，背後顯然有別有用心的勢力在對其進行政治操弄，目的就是藉炒作涉疆議題抹黑中國。趙立堅警告：「鄭國恩及其背後的邪惡反華勢力總有一天會受到良知的譴責和正義的清算。」

此外，天山網前日和昨日一連發布100多篇文章，批駁鄭國恩和美國前國務卿蓬佩奧。官媒《環球時報》去年已引述消息稱，有關部門正考慮起訴鄭國恩及澳洲戰略政策研究所（ASPI）等學者和智庫。鄭國恩當時對自由亞洲電台稱，訴訟可能反而會提升國際社會對維族人的關注，是一件好事。

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