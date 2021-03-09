解放軍：台獨是台海最大威脅

重申不承諾放棄使用武力

中新社報道，吳謙稱，今年國防預算為逾1.3萬億元人民幣，比去年增長6.8%，增加的國防費主要用於4個方面，一是按照軍隊建設十四五規劃佈局，保障重大工程和重點項目啟動實施；二是加速武器裝備升級換代，推進武器裝備現代化建設；三是加快推進軍事訓練轉型，構建新型軍事人才培養體系，改進和完善訓練保障條件；四是與國家經濟社會發展水平相適應，改善官兵生活福利待遇，服務軍隊基層建設。

吳謙指出，「強國必須強軍，軍強才能國安」，當前國際安全面臨的不穩定、不確定因素更加突出，地區衝突和局部戰爭持續不斷，國際安全體系和秩序受到衝擊。他說，中國國土安全面臨的風險挑戰不容忽視，陸地邊界爭議尚未徹底解決，島嶼領土問題和海洋劃界爭端依然存在。吳謙又說，台灣民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，是台海和平穩定的最大現實威脅，「針對當前的複雜形勢，可以說，天下並不太平，國防必須強大」。

吳謙又表示，當前兩岸關係形勢複雜嚴峻，民進黨當局挾洋自重，妄圖「以武謀獨」，這種行徑有悖民族大義，嚴重損害兩岸同胞共同利益，嚴重危害台海和平穩定，十分危險也沒有出路。他強調，中國必定實現完全統一，中華民族必定實現偉大復興，這一歷史大勢是任何人、任何勢力都無法阻擋的，維護國家主權和領土完整是解放軍的神聖職責。