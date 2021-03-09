封城逾兩月 石家莊藁城區解封

有藁城區居民上月在網上投訴稱，從封城起已被隔離超過40天，配合當局至少做過14次核酸檢測，卻仍然未被允許出門，另有當地人斥官員懶政。

藁城疫情防控指揮部上月21日宣布，翌日開始全區再度下調為低風險區域，除增村鎮小果莊村等3個重點村繼續實施封閉管理外，其餘居民落實低風險區域管理，但原則上不得出藁城城區。

《石家莊日報》報道，石家莊疫情防控指揮部表示，前日藁城區新一輪全民核酸檢測結果全部為陰性。為統籌疫情防控和經濟社會發展，根據分區分級差異化精準管控原則和疫情防控形勢，決定自昨日起對藁城區管控策略進行調整，解除區域封閉管理，人員可跨區域有序流動，全區有序恢復正常生產生活秩序，落實常態化疫情防控措施，嚴防疫情反彈。

專家籲防疫私隱取平衡

另據鳳凰網報道，全國人大代表、廣州市第八人民醫院感染科主任蔡衛平呼籲，要在疫情防控常態化下，做好防疫與個人信息保護之間的平衡。蔡衛平表示，公共場所沒有權力收集身分證，人臉識別也有濫用趨勢。他說，信息泄漏的問題還存在於疾控部門公布的流行病學調查信息。蔡衛平擔心，過度公開資料將造成患者不敢配合政府的流行病學調查，呼籲在《傳染病防治法》、《突發公共衛生事件應急條例》對個人信息採集權限、採集範圍問題作出明確規範，尋求防疫與個人信息保護的平衡。

中國疾控中心主任高福提出「緩疫」策略，即不追求「清零」，在低個案數量下保持社會正常運轉，但蔡衛平並不認同，他說：「大部分市民可能還接受不了有小量病例，這個小量病例到底小到什麼程度，這些人會不會導致擴散，現在也不好說，對於中國現有的防疫措施還是盡可能把它清零，這樣會更好。」

（抗疫新階段）