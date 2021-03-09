工商聯倡減薪俸稅 推動生育二胎 多管齊下 提高家庭社會地位

明報中國組

澎湃新聞報道，全國工商聯題為《關於增強二胎家庭獲得感、幸福感的建議》的大會發言指出，中國全面放開二胎生育政策並沒有改善生育狀况，出生人口逐年遞減。據最新數據顯示，中國2020年登記新生兒僅為1003.5萬，較2019年下跌175.5萬，為連續5年下跌，也是中共建政以來新低。

籲頒榮譽證書牌匾 增加鼓勵

全國工商聯表示，經調查發現，婚生家庭不願意生育二胎現象普遍，原因包括生育、養育、教育成本高，育齡女性就業環境較差，年輕夫婦經濟承受能力較弱等。工商聯提出，要積極營造鼓勵育齡夫婦生育二胎的良好社會氛圍，「加強教育引導，大力宣揚育齡夫婦生育二胎是盡社會責任、為促進人口長期均衡發展做奉獻的觀念」；提高生育二胎家庭的社會地位，給二胎家庭頒發榮譽證書、光榮牌匾等，「讓育齡夫婦生育二胎得到全社會的支持和鼓勵，不斷增強生育二胎家庭的獲得感、幸福感」。

值得一提的是，在計劃生育時期，依據《人口與計劃生育法》有關規定，自願終身只生育（或依法收養）一個子女的夫妻通過申請，可獲得國家頒發的「獨生子女父母光榮證」，從而領取「獨生子女費」等獎勵及補助。這一光榮證在2016年中國全面放開二胎生育後，不再對自願生育一個子女的家庭發放。

全國工商聯還建議，鼓勵有條件的社會團體、機構和公營幼稚園等，建立普惠的二胎家庭幼兒全日制託管服務，提倡各婦幼保健院、新生兒護理月子會所等幼兒醫療機構，開設0至3歲二胎幼兒保育公益託管服務，提倡3至6歲二胎幼兒全日制託管。

此外，全國工商聯建議，研究建立生育二胎家庭獎補基金，對生育二胎困難家庭給予適當獎補和救助；取消晚婚晚育產假獎勵，增加生育二胎產假、哺乳假，對生育二胎家庭給予單次物質獎勵，免除生育二胎夫婦薪俸稅；適當減免12歲以內二胎孩子醫療費用，對生育二胎家庭的住房、夫婦就業給予補底救助保障。

政協委員倡產假3至6年

另央視新聞報道，全國人大代表、內地嬰兒奶粉龍頭黑龍江飛鶴乳業董事長冷友斌亦提出，對於生育二胎家庭，適當增加有薪育兒假期天數，並可減免薪俸稅和給予其他財政支持。全國政協委員宋治平接受《中國婦女報》採訪時更建議，延長產假3至6年；內地產假各地有所不同，以上海為例，至少可達128天。宋治平又建議，減免或補貼二孩幼稚園費用；延長幼稚園、小學放學時間至下午6時，以便父母下班後接送，避免造成勞動女性因無法接送孩子而離職，同時可減少課後等託管班費用支出。

（2021兩會）