十四五未定GDP目標 發改委：利從容應對挑戰 草案首設安全發展專篇

稱非意味不要GDP增速

胡祖才表示，將「經濟發展」作為主要指標予以保留，同時將指標值設定為年均增長「保持在合理區間、各年度視情提出」，這種表述方式在歷年的5年規劃史上尚屬首次。但以定性表述為主，隱含定量表述，並不意味不要GDP增速，而是充分反映了十四五時期中國發展的內外部環境。

胡指出，國務院編制的《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要（草案）》中，提出其他主要指標，比如失業率、能耗強度、碳排放強度等，均給出了具體數字。這些數字與GDP有所關聯，是為了使經濟增速與潛在的經濟增長率保持一致。

經濟步入「高品質發展階段」

他並解釋，中國經濟已轉向高品質發展階段，不能以簡單的GDP增速論英雄，更不能為經濟增長而不顧品質效益和生態環境方面的後果。另一方面，中國仍然是世界上最大的發展中國家，發展仍然是解決一切問題的基礎和關鍵，因此《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要（草案）》的處理方式，有效兼顧了上述兩方面的需求。他強調，考慮到本5年計劃中內外部環境仍有較大不確定性，不設定具體量化增速目標，更有利於積極、主動、從容地應對各類風險挑戰。增強發展的靈活性，為應對不確定性留有空間。

具體安排保障糧食能源金融

另外，全國兩會正在審議的十四五規劃草案，首設「安全發展」專篇，對加強國家安全體系和能力建設，保障糧食、能源資源和金融安全等方面作出具體安排。國家發改委副主任寧吉喆昨在記者會上稱，今年要積極防範經濟恢復所面臨的內外風險。

寧吉喆指出，這些風險包括全球疫情仍蔓延，世界經濟形勢嚴峻複雜，不穩定、不確定因素增多；國內經濟恢復的基礎尚不牢固，居民消費仍受制約，投資增長後勁不足，中小微企業和個體工商戶困難較多等。不過，他認為內地經濟在今年首兩個月穩定恢復，有把握實現政府工作報告中提出的6%以上的全年目標。

（2021兩會）