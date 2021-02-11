最高法院：去年審結2.2萬宗貪瀆案 微博KOL評中印衝突被捕 最高檢點名轟「英烈不容詆毁」

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在最高法工作報告中，周強表示，2020年，最高法院受理案件39,347 宗，審結35,773宗，制定司法解釋28宗，發布指導案例17宗（見表）。周強說，2020年，全國法院受理訴訟案件數量在2016年、2019年接連突破2000萬件和3000萬件關口的情况下，出現2004年以來的首次下降。特別是民事訴訟案件以年均10%的速度持續增長15年後首次下降，充分體現了在各級黨委領導下推進一站式建設，促進矛盾糾紛源頭治理、多元化解的顯著成效。

全國法院受理案件自2004年首降

在涉黑涉惡犯罪案件中，周強提及對孫小果、陳輝民、尚同軍、黃鴻發等黑惡勢力犯罪組織頭目依法判處死刑。周又提及，審結貪污賄賂、瀆職等案件2.2萬宗，涉案2.6萬人，被告人原為「中管幹部」 （中共中央管理的幹部）的12人當中，趙正永被判處死緩、終身監禁，賴小民被判處並執行死刑。周強說，這彰顯了黨中央懲治腐敗的堅強決心。

周強還提及，各級法院加強涉軍維權工作；傳承紅色基因，服務國防和軍隊建設；嚴懲破壞軍事設施、破壞軍婚犯罪，堅決捍衛軍隊軍人尊嚴榮譽，維護軍人軍屬合法權益。

最高檢察院檢察長張軍作報告時，也呼應了涉軍維權的問題。張軍說，網絡大V（獲微博認證的知名用戶）「辣筆小球」惡意詆毀貶損衛國戍邊英雄官兵，江蘇檢察機關迅速介入，依法適用3月1日施行的刑法修正案，首次以侵害英雄烈士名譽、榮譽罪批准逮捕，並在軍事檢察機關支持配合下，開展公益訴訟調查。網名「辣筆小球」的內地前記者仇子明，此前在微博帳號「辣筆小球」疑似批評在去年6月中印邊境衝突中，負傷的團長祁發寶未有身先士卒，並質疑陣亡人數，遭江蘇南京市公安局以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留。

提孫小果案 最高檢：監督流於形式

對於孫小果案等案件暴露的刑罰執行問題，張軍坦言，社會廣泛關注的孫小果、郭文思、巴圖孟和「紙面服刑」案中檢察監督流於形式。「我們深刻反思：刑罰執行中的突出問題，檢察監督應當發現而沒有發現是失職，發現而不糾正、不報告是瀆職。」以此自查自糾，3案29名檢察人員被嚴肅追責。

雲南黑老大孫小果20多年前被判死刑，卻離奇出獄再屢犯重案，掀出當地司法腐敗問題；北京郭文思犯故意殺人罪判處無期徒刑案，獲9次減刑而一度出獄，被揭均是利用不正當手段獲得；內蒙古殺人犯巴圖孟和於1993年被判處有期徒刑15年，但從未坐過牢一天，被稱為「紙面服刑」。

（2021兩會）

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