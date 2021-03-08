特殊眼鏡解鎖手機 委員促監管人臉識別

《科技日報》報道，近年中國人臉識別市場規模以年均50%的速度增長，預計今年將突破500億元人民幣。不過，蔡曉紅指出：「目前，人臉識別技術濫用比較普遍，在商場、景區、辦公樓等地都不同程度地存在人臉識別技術濫用的現象，公眾經常在不知不覺中就被採集了人臉信息。」她表示：「人臉信息一旦被非法竊用，無法更改或替換，極可能引發科技倫理、公共安全和法律等眾多方面的風險，危及公眾人身與財產安全。」

建議加大處罰非法採集私隱

6名政協委員建議，健全人臉識別監管的相關制度和法規，加快制定個人信息保護的法律法規，確立個人影像數據控制權、刪除權、遺忘權等基本權利，維護個人名譽及隱私；加快推進大數據相關立法，明確企業對個人影像數據採集、傳輸、存儲及使用的權利和義務，落實數據生命周期各環節的安全主體責任；制定生物特徵信息相關規範及管理辦法，保障個人影像數據的安全規範使用，明確人臉識別的應用領域。

他們還提出，要建立人臉識別的網絡及信息安全監管體系，加快制定人臉識別應用技術標準體系，建立人臉識別應用的安全評估及審核制度，以及對非法採集、泄漏及濫用個人私隱、不正當競爭的企業加大處罰力度。

（2021兩會）