苗圩：產業大而不強 實現製造強國至少要30年

稱關鍵核心技術受制於人

新華網報道，苗圩指出，近年中國製造業發展成就很大，但「大而不強」、「全而不優」的局面並未得到根本改變，基礎能力依然薄弱，關鍵核心技術受制於人，「卡脖子」、「掉鏈子」風險明顯增多，製造業佔GDP的比重下降得過早、過快，不僅拖累當期經濟增長，影響城鎮就業，還將帶來產業安全隱患，削弱中國經濟抗風險能力和國際競爭力。

中新社報道，同日在「委員通道」上，全國政協常委、哈電集團董事長斯澤夫也提到，中國製造業有3點軟實力「不如人」，包括創新能力和創新水平、產品質量和品牌、管理水平和效益，特別是盈利能力。

苗圩稱，中國完備的製造業體系在這次抗疫中發揮了重要作用，再次證明製造業對大國發展和安全的重要意義。他說，必須進一步強調製造業的戰略地位和作用，保持製造業比重基本穩定，加快製造強國建設步伐，保護中國最完整的產業體系，提升產業鏈供應鏈自主可控能力，「保護好幾十年來攢下的家底」。

苗圩還表示，制約中國製造業高質量發展的問題很多，最根本的還是市場化改革不到位，因此必須加大改革力度，加快健全完善有利於製造業高質量發展的體制、機制。此外，苗圩提出，要推進創新鏈和產業鏈深度融合，以及加快建設支撐製造業高質量發展的人才隊伍。他表示，必須深化科技體制改革，科學配置科技資源，圍繞產業鏈部署創新鏈、圍繞創新鏈佈局產業鏈，推動創新鏈、產業鏈、政策鏈、資金鏈、人才鏈深度融合，要加快推動建立企業為主體的技術創新體系，積極探索發揮新型舉國體制優勢的新路，強化科技、產業等部門協同。

稱培養STEM 吸引國際頂尖人才

苗圩稱，要培養STEM（科學、技術、工程、數學）領域人才，要貫通「技術工人-技能人才-高技能人才-大國工匠」的成長通道和發展路徑，讓從業人員有出路，也要吸引更多國際頂尖人才和華人科學家為中國科技創新服務。

明報中國組

（2021兩會）