九霄互毆 東海航空機師乘務長停職 機師被打甩牙 乘務長手骨折

東海航空成立於2002年11月，是經商務部、民航總局批准成立的內地首家民營中外合資貨運航空公司，法人為有「深圳李嘉誠」之稱的全國政協委員黃楚標，註冊資本為20億元。澎湃新聞報道，民航論壇、民航民工等微信公眾號前日發布消息披露，2月20日，東海航空DZ6297航班「南通-西安」的航班上，機師與乘務長爭執，並在飛行過程中大打出手。

因小事口角 降落前動武

據悉事件起因是當時頭等艙女乘務長與另一區域男乘務長私自調換工作區域。在飛機降落西安前50分鐘，一名頭等艙旅客要去廁所，當時機師在裏面，讓旅客回座位等候，但該旅客並未理會；機師從廁所出來後看到旅客站在廁所門前，遂以男乘務長工作未盡善、影響飛行安全而予以訓斥，發生口角後雙方互毆。機師先動手將乘務長手部打至骨折，乘務長把機師門牙打甩半顆。飛機降落西安後，機師讓男女兩名乘務長自行買票返回深圳。

機師要兩乘務長自行買票回深圳

東海航空昨回應稱，針對公司近期機組人員涉及機上糾紛事件，公司高度重視，立即內部核查，為確保安全運行，涉事人員已第一時間停工，公司對此產生的不良影響表示誠摯歉意。目前，公司正在全面開展安全整頓，進一步提升品質。

另據「民航論壇」昨日發布消息稱，鬥毆事件經披露後，東海航空已停止兩名涉事人員的航班，並重新調配人員，執行後續航班。其次，深圳民航管理單位第一時間約談東海航空。此外，東海航空除了對涉事人員做出停飛處理，目前正配合西安民航管理單位接受調查。

資深機師：最重要職責飛行安全

依據內地《民用航空安全保衛條例》有關規定，航空器內禁止打架、酗酒、尋釁滋事；盜竊、故意損壞或者擅自移動救生物品和設備；危及飛行安全和擾亂航空器內秩序的其他行為。界面新聞引述內地一名匿名航空公司資深機師表示，因飛機上洗手間使用問題發生不愉快，這種事情經常遇到。他表示，事件發生在於雙方出發點不同，近年來旅客服務是客艙部的頭等大事，乘務員會將旅客投訴放在重中之重，而飛行安全是機師最重要的職責。「機師確實在飛機上擁有最高管理權，但也不能濫用職權，打人就更不對。」

此前，東海航空曾發生機師違規事件。2018年7月28日，東海航空陳姓機師於執行DZ6286、DZ6206次航班時，3次允許其妻進入駕駛艙，而且其妻在其後兩個航段未購票。東海航空發布說明表示，該機師嚴重違規違章，停飛6個月，取消教員資格。