兩會觀察：2027年前解放台灣？ ／文：孫嘉業

從時機上來說，香港問題較為緊迫自不待言。除了原定香港今年將要舉行兩場選舉外，更重要的是，今年是中共建黨100周年，內地將會大張旗鼓隆重紀念，而中共建黨紀念日正是7月1日，與香港回歸紀念日同一天。自從2003年以後，7月1日的香港每年都在為中共贈興添堵，令中南海決心一勞永逸地解決這一問題。

兩會冷待台灣議題

兩會迄今為止的3場記者會中，每場都有關於香港問題的提問，但直到昨日國務委員兼外長王毅的記者會，才首度有關於台灣問題的提問，而且還是從中美關係的角度提出，人大代表和政協委員的發言，涉及台灣問題的更是鳳毛麟角。

北京對「寄望台灣人民」已死心

這固然與兩岸關係近期相對平靜有關，自從拜登政府上台後，重申美國的一中政策，台灣在華府的壓力下，也適當降低了對大陸的聲浪，蔡英文總統改組國安班子，換上對大陸態度相對溫和的邱太三出任陸委會主任委員，邱一上任就呼籲兩岸關係「春暖花開」，惟北京並無熱烈回應，反而發出了菠蘿禁令，大陸軍機也未停止繞台飛行。有分析認為，由於國民黨與中共也漸行漸遠，北京對「寄望台灣人民」已經死心，不再提「和平統一」，只說推動「兩岸和平發展」和「統一進程」。在兩會召開前，台灣輿論曾猜測今年會議上將制定《國家統一法》，但這一敏感議題並未出現在兩會議程中。

除了避免與改變香港選舉這一急迫議題「衝撞」外，北京今年將把主要精力放在解決內部的經濟民生問題上。尤其今年既是中共建黨100周年，也是第十四個五年計劃的開局之年，大陸不希望台灣問題在兩會熱度上升，以至於分散會議主題，故那些關於大陸近兩年將武統台灣的猜測，似可告一段落。

建政初曾稱「國防軍」

台灣未統一沿用「解放軍」

究竟中共統一台灣有無時間表，一直眾說紛紜，但有一個時間點值得關注。去年中共中央首度提出「建軍百年奮鬥目標」，但對該目標具體內容一直語焉不詳。有分析認為，中國軍隊的全稱是「中國人民解放軍」，中共建政之初，1950年代曾經一度改稱「國防軍」，但有人提出台灣尚未解放，解放軍歷史使命尚未完成，因此重新沿用解放軍之名至今。按照「牢記初心」之說，中共1927年建軍標誌的南昌起義，就是要推翻國民黨統治。因此，有猜測2027年建軍百年目標之一，就是終結中華民國法統，這也算是觀察兩岸統一的一個時間點。

文：孫嘉業

（2021兩會）