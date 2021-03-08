稱疆藏港人權屬內務 中國人最有發言權

王毅：新疆種族滅絕「荒謬」

王毅駁斥，說到種族滅絕，想到的是北美印第安人、非洲黑奴、猶太人與澳洲原住民，其中澳洲原住民今天仍在堅持抗爭。他說過去40多年來，新疆維吾爾族人口從555萬增長到1200多萬；過去60多年來，新疆經濟總量增長200多倍，人均預期壽命從30歲提高到72歲。「很多去過新疆的外國朋友都表示，他們見到的新疆同個別西方媒體的報道完全不同」。他表示歡迎更多各國人到新疆去「眼見為實」。

王毅提及法國作家維瓦斯（Maxime Vivas）的書作《維吾爾假新聞的終結》，稱他用自己兩次親赴新疆的經歷，講述了繁榮穩定的真實新疆。王毅批評，一些西方政客寧願配合少數反華勢力的拙劣表演，卻不願聽取2500多萬新疆各族人民的共同心聲，證明他們並不在乎真相，而是熱中於政治操弄，「企圖人為製造出所謂涉疆問題，破壞新疆地區安全穩定，阻礙中國發展壯大」。

呼籲中歐中美加強合作

對於中國與西方近年意識形態矛盾加深，王毅稱「人類文明發展進步不可能只有一條路徑，制度的選擇需要量體裁衣」，打壓與己不同的制度，本質上是一種「制度霸權」。美國總統拜登上台後聯合盟友對抗中國，對於更加「親密」的美歐關係，王毅僅強調，去年中國首次成為歐盟最大貿易伙伴，中歐有廣泛共同利益及合作空間，中國願意同歐盟攜起手來共同應對全球挑戰。他又呼籲，中美之間有分歧矛盾在所難免，但合作應當成為雙方追求的主要目標。

（2021兩會）