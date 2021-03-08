王毅：推國際旅行證明 互認健康碼 稱抵制疫苗合作政治化 不接受製造「免疫鴻溝」

明報中國組

被問到外交部幫助海外中國公民抗疫時，王毅表示，中國將推出國際旅行健康證明，落實健康碼國際互認倡議，推出中國版國際旅行健康證明電子文件，在充分保護個人隱私前提下，實現核酸檢測和疫苗接種等信息相互驗證，助人員往來。

世衛不撐疫苗護照：未知免疫時限

此前，歐盟也提出「數碼綠色疫苗護照」計劃，定於在本月推進討論。該計劃旨在為接種過新冠疫苗的歐盟公民提供認證，以便恢復旅行。據《華爾街日報》報道，世界衛生組織（WHO）對此提出反對意見，世衛歐洲區辦事處主任克呂熱（Hans Kluge）稱，目前尚不確定新冠疫苗免疫力的持久程度，認為仍存在接種者傳播病毒風險。法、德等國也保持謹慎，認為「疫苗護照」可能變相讓接種疫苗成為義務，並對無法接種或尚未接種疫苗者構成歧視。

「春苗行動」爭取海外華人接種疫苗

王毅在記者會上還表示，中國將推出「春苗行動」，協助和爭取為海外同胞接種國產或外國疫苗。他提到，目前50多個國家陸續將中國公民納入本國接種計劃，還有不少中國公民正在當地接種中國疫苗。下一步，中國準備在具備條件的國家設立國產疫苗地區接種點。

從日前全國政協、人大到昨天外長的記者會，「中國疫苗外交」都是繞不開的話題。王毅回應有關質疑時稱，「疫苗是抗擊病毒的利器，是拯救生命的希望，應當服務全世界、造福全人類。」王毅說，中國秉持疫苗是公共產品的首位，參與疫苗國際合作與公平分配。他提到，中國已經無償向69個有急需的發展中國家提供疫苗援助，向43個國家出口疫苗；此外，中國還向各國維和人員捐贈疫苗，也願意與國際奧委會合作，向準備參加奧運會的運動員提供疫苗。

王毅強調，反對搞「疫苗民族主義」，不接受製造「免疫鴻溝」，更抵制任何把疫苗合作政治化的企圖；又表示期望所有具備能力的國家盡力向有需要的國家特別是發展中國家提供疫苗。

武漢解封一年 辦官方推介會

王毅最後主動提到，4月將迎來湖北武漢「解封」一周年，屆時外交部將為湖北舉行全球特別推介會，「向世界展示湖北浴火重生的新面貌，助湖北搭建對外合作的新橋樑」，表示希望各國予以關注支持。新冠疫情2019年12月最先在武漢爆發，武漢從2020年1月23日起宣布封城抗疫，至4月8日解封。

（2021兩會）

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