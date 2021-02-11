第二艘055型拉薩艦青島入列

西藏《拉薩日報》5日報道，拉薩市副市長鄭衛國2日上午率隊赴青島某軍港看望慰問拉薩艦官兵。拉薩電視台報道畫面，拉薩艦是一艘055型萬噸導彈驅逐艦。

055型驅逐艦是中國完全自主研製的新型萬噸級導彈驅逐艦。《解放軍報》稱，該艦裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強的信息感知、防空反導和對海打擊能力，是中國海軍實現戰略轉型發展的標誌戰艦。055型驅逐艦的排水量高達13,000噸，擁有112個垂直發射單元，可適配海軍現有的諸如紅旗-9B、鷹擊-18等所有巡航導彈類型。

055型驅逐艦由上海江南和大連船舶重工同時開建，首艦南昌艦於2017年6月28日在上海江南造船下水，去年1月12日在青島入列。055型驅逐艦首批已下水6艘，第三艘已刷上舷號105，但官方暫未披露艦名及服役部隊。

改進型052D驅逐艦現身 可測美隱形機

大連海事局昨發布航行警告，宣布渤海海峽黃海北部相關海域執行軍事任務時間再延長一周，意味着在渤海海峽黃海北部同一區域執行的軍事任務，已持續超過2個月時間。央視軍事亦報道，北部戰區海軍某艦艇訓練中心組織8艘新型艦艇近日在黃海展開海上訓練。報道畫面顯示，改進型052D型導彈驅逐艦淮南艦現身其中。目前包括淄博艦、唐山艦、蘇州艦，至少有4艘改進型052D型驅逐艦入列。

改進型052D型艦可搭載反潛型直-20，綜合戰鬥力大幅提升。後桅桿雷達也由原本八木天線換成巨大的網狀雷達，可對預警遠程目標，特別是針對F-35、F-22等隱形戰機。