委員代表籲全面放開生育 減養育負擔

《人民日報》旗下《健康時報》報道，鄭秉文提出，近年出生率下降，顯示中國人口政策亟待改革，建議在十四五時期全面放開生育，同時制訂一籃子頂層設計，包括減輕年輕夫婦生育負擔、實行6歲學齡前教育普惠價格、全社會營造育兒友好環境等。全國人大代表、華南師範大學教授林勇亦提出將幼稚園納入義務教育，減免多孩家庭納稅額等建議。

倡停收超生罰款 完善男性陪產假

人大代表黃細花建議停止徵收社會撫養費（超生罰款），認為此舉加劇社會衝突、誤導民眾生育觀念，還加重家庭負擔。政協委員、廣東財經大學法學院副院長魯曉明則從婚姻層面建議，修改《民法典》相關規定，將結婚法定年齡降低至18歲（現男、女最低分別為22和20歲）。

多個提案聚焦緩解女性生育壓力。政協委員、北京大學光華管理學院教授金李建議，完善男性陪產假法律制度，從而強制男性陪產假，以減輕社會對女性就業的歧視。據《中國婦女報》，政協委員謝文敏進一步提出，為生育女職工提供特殊保護和補償。

人口專家：託育服務最迫切

人口問題專家易富賢對本報表示，代表委員的建議是「中國政府今後都需要做的」，從中國具體情况看，託育服務最為迫切，也是十四五規劃草案着墨最多內容。他指出，規劃草案提出「發展普惠託育服務體系」、「兒童友好城市建設」，意味着政府城市建設在「宜居、宜業」之外，開始朝着「宜生」的方向轉變。

（2021兩會．焦點）