委員代表籲全面放開生育 減養育負擔

【明報專訊】中國人口危機的緊迫感，在今年全國兩會的代表、委員議案提案中也可見一斑。全國政協委員、中國社會科學院世界社保研究中心主任鄭秉文在提案中呼籲全面放開生育，多名委員代表不約而同提出降低生養育負擔、改善女性生育權益等，以鼓勵生育。
《人民日報》旗下《健康時報》報道，鄭秉文提出，近年出生率下降，顯示中國人口政策亟待改革，建議在十四五時期全面放開生育，同時制訂一籃子頂層設計，包括減輕年輕夫婦生育負擔、實行6歲學齡前教育普惠價格、全社會營造育兒友好環境等。全國人大代表、華南師範大學教授林勇亦提出將幼稚園納入義務教育，減免多孩家庭納稅額等建議。
倡停收超生罰款 完善男性陪產假
人大代表黃細花建議停止徵收社會撫養費（超生罰款），認為此舉加劇社會衝突、誤導民眾生育觀念，還加重家庭負擔。政協委員、廣東財經大學法學院副院長魯曉明則從婚姻層面建議，修改《民法典》相關規定，將結婚法定年齡降低至18歲（現男、女最低分別為22和20歲）。
多個提案聚焦緩解女性生育壓力。政協委員、北京大學光華管理學院教授金李建議，完善男性陪產假法律制度，從而強制男性陪產假，以減輕社會對女性就業的歧視。據《中國婦女報》，政協委員謝文敏進一步提出，為生育女職工提供特殊保護和補償。
人口專家：託育服務最迫切
人口問題專家易富賢對本報表示，代表委員的建議是「中國政府今後都需要做的」，從中國具體情况看，託育服務最為迫切，也是十四五規劃草案着墨最多內容。他指出，規劃草案提出「發展普惠託育服務體系」、「兒童友好城市建設」，意味着政府城市建設在「宜居、宜業」之外，開始朝着「宜生」的方向轉變。