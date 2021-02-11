委員提案 明年紀念鄭成功收復台灣360周年

倡海峽論壇辦鄭成功文化節交流會

《中國日報》報道，駱沙鳴表示，當前兩岸必須統一必然統一的大勢已成，2022年是愛國主義者、民族英雄鄭成功收復台灣360周年，借此契機隆重舉辦紀念活動，可弘揚鄭成功的愛國主義精神，包括向民眾教育愛國主義，增強民族自豪感和領土主權觀念；宣示反對台獨、維護國家領土和主權完整的堅定決心；激發兩岸人民愛國主義情結，為兩岸人民融合與和平發展奠定感情基礎。

他在提案中建議，一是請全國政協與福建省有關方面會商，在全國政協禮堂或福建省政協舉辦紀念活動；二是在每年舉辦的「海峽論壇」中，將制度化舉辦「鄭成功文化節」和常態化舉辦鄭成功文化學術研討交流會；三是發行鄭成功收復台灣360周年紀念郵票；四是支持拍攝製作有關鄭成功收復台灣影視劇；五是支持福建泉州建設鄭成功文化產業園，成為國家級愛國主義教育基地和對台文化交流基地。

鄭成功是明末清初軍事家和抗清名將，1661年，他率軍橫渡台灣海峽，翌年擊敗荷蘭殖民者收復台灣。中共建政後，1962年曾在全國政協禮堂舉辦紀念鄭成功收復台灣300周年大會。

（2021兩會）