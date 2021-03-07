國鐵：研發新一代更高速復興號

稱技術水平世界領先 續固優勢

陸東福接受新華社專訪時表示，十三五期間，全國高鐵里程由1.98萬公里增加到3.79萬公里、翻近一番，建成世界上最現代化的鐵路網和最發達的高鐵網。旅客發送量達到149億人次，其中動車組發送90億人次，較十二五期間分別增長41%、152%。陸東福說，十四五期間，鐵路建設任務仍十分繁重，在建、已批項目規模達3.19萬億元人民幣，將堅持補短板強弱項防風險，分類分層推進建設。到2025年，全國鐵路營業里程將達到17萬公里，其中高鐵5萬公里，鐵路基本覆蓋城區人口20萬以上城市，高鐵覆蓋98%城區人口50萬以上城市。

去年年初至今，新冠疫情對民眾出行造成困難，陸東福說，鐵路客運亦因此產生非常大衝擊。2020年，國家鐵路客運量同比下降39%。下一步，國鐵集團將運用大數據精準實施「一日一圖」，科學配置運力資源，組織好春遊和暑期旅客運輸，更好適應疫情防控常態化形勢下民眾出行需要。

澎湃新聞報道，隨着中國疫情防控形勢持續向好，旅客出行意願明顯增強，從農歷正月初七以來，全國鐵路日均發送旅客740萬人以上，其中單日旅客最高發送量達981萬人。

陸東福說，中國鐵路總體技術水平已邁入世界先進行列。高速、高原、高寒、重載鐵路技術達到世界領先水平，智能高鐵技術全面實現自主化，目前已經形成涵蓋時速160至350公里速度等級的復興號系列化動車組。集團目前已啟動「CR450科技創新工程」，研發新一代更高速度、更加安全、更加環保、更加節能、更加智能的復興號動車組，持續鞏固中國高鐵領跑優勢。

（2021兩會）