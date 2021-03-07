習近平促改革疾控體系：預防是最經濟有效策略

新華社報道，習近平指出，這次抗擊新冠疫情的實踐再次證明，預防是最經濟最有效的健康策略，「要總結經驗、吸取教訓，在做好常態化疫情防控的同時，立足更精準、更有效地防，推動預防關口前移，改革完善疾病預防控制體系，完善公共衛生重大風險評估、研判、決策機制，創新醫防協同機制，健全聯防聯控機制和重大疫情救治機制，增強早期監測預警能力、快速檢測能力、應急處置能力、綜合救治能力，深入開展愛國衛生運動，從源頭上預防和控制重大疾病」。

稱要科學說明中藥療效

加強保護醫護

習近平還稱，要科學總結和評估中西藥在治療新冠肺炎方面的效果，用科學的方法說明中藥在治療新冠肺炎中的療效；要集中力量開展關鍵核心技術攻關，加快解決一批藥品、醫療器械、醫用設備、疫苗等領域「卡脖子」問題。

習近平指出，要加強對醫務工作者的保護、關心、愛護，提高醫務人員社會地位，加強醫院安保力量和設施建設，依法嚴厲打擊醫鬧和暴力傷醫行為。廣大醫務工作者要恪守醫德醫風醫道，修醫德、行仁術，懷救苦之心、做蒼生大醫，努力為人民群眾提供更加優質高效的健康服務。

（2021兩會）