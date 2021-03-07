倡建國家疫苗研究中心 料最快明年中群體免疫 高福：港須爭取與內地健康碼互認

沒要求長者接種 稱因防疫得當

高福接受中新社專訪時稱，中國疫苗研發一直處於世界第一方陣，初步估計疫苗產能可跟上需求。但中國當前的新冠疫苗覆蓋率仍然偏低，截至上月底累計接種5200多萬劑次，高福預計：「達到70%到80%，快的話到明年年中，慢的話明年年底。」不過，高福說：「人類第一次接觸新冠病毒，現在還不能回答疫苗對病毒的抗體保護到底能持續多久，還沒有確切答案。」高福還指出，內地沒有要求60歲以上人群接種疫苗，恰恰是因疫情防控得當，長者和有基礎疾病的人群感染新冠病毒的風險得到了控制，「打不打疫苗、什麼時候打、如何打，從來都是一個風險和收益之間的平衡問題」。

高福表示，SARS疫苗研製完成後並未在全社會推廣接種，因當時疫情已完，MERS（中東呼吸綜合症）疫苗更是到了三期臨牀試驗就沒有繼續，「我們應把這些疫苗很好地研究下去，做好準備」。他今年兩會的一項提案是聚焦科技創新與疫苗研發，呼籲國家重視相關領域的基礎投入、人才培養等問題，成立國家疫苗研究中心。

陳薇鍾南山團隊分研新型疫苗

另據《科技日報》報道，軍事科學院院士陳薇團隊和中國工程院院士鍾南山團隊均已分別部署新型疫苗的研發工作。全國政協委員、中國科學院院士、國家納米中心主任趙宇亮透露，國家納米中心團隊與陳薇團隊正在合作研發疫苗新型納米載體。鍾南山團隊旗下則有中科院廣州生物醫藥與健康研究院研究員、廣州銳博生物創始人張必良，其團隊開發的新冠mRNA疫苗在2℃到8℃的環境下保存半年仍然有效。

薛永恒：未擬將接種作憑證通關

中通社報道，高福前日接受香港媒體訪問時，讚揚香港的疫情防控水平是全球第一梯隊，從科學認知、公眾參與和行政決策等方面來看都做得非常好，「下一步香港和內地，還需要大家精誠合作，爭取盡快有互認的『綠碼』，盡快一起把疫苗都打上」。高福又說，相信內地研發的新冠疫苗，對香港疫情防控、建立群體免疫會發揮非常重要的作用。

香港創新及科技局長薛永恒昨出席電台節目時表示，現時未有計劃把接種疫苗作憑證通關，特區政府需視乎疫情發展，與周邊地區及國際深入討論後才能落實。

明報中國組

（2021兩會）

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