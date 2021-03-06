北京聞風：內地專家：改港選制利二次回歸 ／文：鍾鳴九

從今次人大大會發言人張業遂答記者問，到全國人大副委員長王晨對全國人大常委會說明關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案），都強調香港選舉制度需要與時俱進。

內地資深港澳基本法學者指出，香港現行行政長官和立法會產生辦法主要內容都是在30多年前由香港基本法及其附件一、附件二確定，如今看來，由於一些歷史和現實原因，選舉辦法存在缺陷，亟需修改完善。香港回歸後，社會政治形勢發展變化明顯快於相關制度的建立健全，近年反修例風波、前年區議會選舉等事件的嚴重衝擊，使香港選舉制度缺陷進一步放大，已到必須調整的時候。

從法理上看，由全國人大主導完善香港選舉制度合理合法。香港作為直轄於中央的地方行政區域，其特別行政區設立，包括選舉制度在內的各項制度的設定，權力都在中央。

田飛龍：「制度保衛戰」 確保投票自由理性

北京航空航天大學高研院/法學院副教授田飛龍認為，繼去年全國人大審議通過香港國安法，在港「撥亂反正」後，今次選舉制度改革將是又一場國家主導的「制度保衛戰」。他表示，以「愛國者治港」原則重構香港選舉制度，主旨在於廓清香港民主選舉的前提和基礎，對香港選舉制度查漏補缺，確保選舉活動在合法、有序、有質量及建設性的規範秩序內展開，確保每個合資格選民自由而理性地行使投票權。

學者稱為真「港人治港」提供制度保障

中國政法大學法學院院長焦洪昌指出，1997年中國對香港實現「主權的回歸」，惟「人心回歸」問題始終未完全解決。一國兩制要全面準確貫徹，香港要保持長期繁榮穩定，關鍵在於港人信心是否堅強，對國家憲法和法律制度是否真正了解和認同。他表示，相信今次全國人大對香港選舉制度作出修改和完善，將從法律層面為真正意義的「港人治港」提供制度保障，為港人創造更加公正和安全的民主環境，有利於實現香港「二次回歸」。

消息：「最大包容」政見不同者

消息人士稱，中央對港方針政策不會收緊，全國人大推動今次涉港議題主要對反中亂港者劃線，對本港持有不同政見人士會給予最大限度包容，其中符合愛國者標準的，仍可依法依規參與香港治理。

文：鍾鳴九

（2021兩會）