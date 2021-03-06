確保不返貧 脫貧縣設5年過渡期

李克強表示，要完善防止返貧動態監測和幫扶機制，促進脫貧人口穩定就業，加強技能培訓，發展脫貧地區產業，做好易地搬遷後續扶持，分層分類加強對農村低收入人口常態化幫扶，確保不「規模性返貧」。此外，在西部地區脫貧縣中集中支持一批鄉村振興重點幫扶縣，堅持和完善東西部協作和對口支援機制，發揮中央單位和社會力量幫扶作用，繼續支持脫貧地區增強內生發展能力。

解決吃飯問題是頭等大事

李克強亦強調糧食安全，表示要提高糧食和重要農產品供給保障能力，建設國家糧食安全產業帶，保障農產品市場供應和價格基本穩定，展開糧食節約行動。他說，「解決好吃飯問題始終是頭等大事，我們一定要下力氣也完全有能力保障好14億人的糧食安全。」

在人大首場「部長通道」，財政部長劉昆也提到今年中央財政專門設立1561億元（人民幣，下同）資金，銜接推進鄉村振興，較去年專項扶貧資金增加100億元。農業農村部部長唐仁健則就糧食安全問題表示，中國糧食生產已保持「17（年）連豐」，最近6年穩定在6500億公斤以上，人均糧食佔有量474公斤，高於國際公認的400公斤糧食安全標準線，「完全能端牢中國人的飯碗」。他提到，今年該部將制定推出一系列政策措施支持糧食發展，並計劃建設一億畝高標準農田。

（2021兩會）