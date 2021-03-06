李克強：推動兩岸關係和平發展 學者：重頭戲改港選制 對台求穩

陸委會籲正視台灣民眾反對統戰施壓

李克強還提到，要「高度警惕和堅決遏制『台獨』分裂活動，並完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，促進海峽兩岸交流合作、融合發展，同心共創民族復興美好未來」。

今年工作報告涉台內容與去年大致相同，惟去年未提到「一個中國」原則及「九二共識」，曾引發討論。李克強去年在後續的總理記者會上，表示堅持九二共識、一中的大政方針沒有改變。

陸委會昨日下午發出新聞稿回應稱，台灣民意長期主張維持現狀，政府推動台海和平穩定的兩岸政策立場一貫，將持續堅定捍衛國家主權與台灣民主自由。

陸委會強調，兩岸良性互動雙方均有責任，健康有序交流勝過對台強制施壓，呼籲對岸正視與尊重台灣民眾「對矮化台灣之政治框架及負面統戰施壓行為的反對與質疑」，真正務實思考良善舉措，透過溝通逐步化解分歧。

中央社引述國立政治大學東亞研究所所長王信賢分析，今年兩會重點是修改香港選舉制度，加上適逢中共建黨百年，大陸在看待兩岸議題上仍以「求穩」為主。對大陸而言，香港是需要積極推進的議題，整體來說是「急港緩台」。

台專家：兩岸關係未「加碼」有緩和迹象

淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳表示，今年北京對兩岸關係重申立場，但「沒有加碼」，氣氛有緩和迹象。

（2021兩會）