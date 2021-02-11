軍費增長6.8% 專家：推動現代化 超GDP預期 「維穩費」增0.7%

明報中國組

李克強表示，去年國防和軍隊建設水平大幅提升，國家安全全面加強，社會保持和諧穩定。在新的一年，將全面加強練兵備戰，統籌應對各方向各領域安全風險，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力。其中也提到，高度警惕和堅決遏制 「台獨」分裂活動。

去年中央本級支出連續兩年負增長

財政部亦公布《關於2020年中央和地方預算執行情况與2021年中央和地方預算草案的報告》。在預算草案中，備受全球關注的國防預算及公共安全支出分別是：國防支出13,553.43億元，增長6.8％；公共安全支出1850.92億元，增長0.7％。報告顯示，去年國防費為12679.92億元，用完預算的100％。公安支出1835.9億元，為預算的100.2％。

前述報告稱，支持國防、外交和政法工作，加強財力保障，大力支持國防和軍隊現代化建設，促進國防實力和經濟實力同步提升。依照預算草案，今年中央本級支出35,015億元，下降0.2％，連續第二年負增長，主要是為增加對地方的財力支持，中央政府大力壓減本級支出。

內地專家：國防經費產生「和平紅利」

對於國防預算高於GDP增幅，《環球時報》昨引述內地匿名軍事專家認為，軍費持續增長，是由於中國有效管控住疫情，經濟迅速恢復。「一些大型主戰裝備，比如像航母，尤其是新式航母、新式軍機的研發和製造，都需要經費，這是硬性的支出」。該專家表示，「國防經費並不是單純的投入，而是會產生和平的『紅利』。他表示，一隊強大的軍隊可以有效守護社會經濟發展的成果，因此投入國防經費是為經濟發展保駕護航。」

軍評人：相比美國 中國軍費比重不高

中通社引述軍事評論員宋忠平說，中國外部環境在惡化，包括美國新政府把中國當成「頭號對手」等，因而有必要增加軍費實際投入。此外，解放軍在改革軍事體制，需要提升整個軍事裝備的水平能力，還要提高官兵的待遇，增加訓練經費等。宋忠平認為，各國軍費佔GDP比重的平均水平大概是2.6%，美國常年達到4%，相比中國只有1.3%到1.4%，比例還是比較低的。

台灣華視引述台灣「中華戰略學會」研究員張競稱，看來大陸看起來沒有受到疫情影響，和台灣今年軍事預算3668億元新台幣（約850.4億人民幣）相差約15.8倍。分析指，這是因為解放軍活動範圍逐漸向海外擴張，參加反恐、打擊海盜、以及聯合國維和部隊等海外行動。

（2021兩會）