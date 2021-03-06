兩會觀察：從主席台看主席團 ／文：孫嘉業

李克強讀錯稿 「返貧」說成「脫貧」

昨日李克強的政府工作報告，只讀了不足一個小時，是一個精簡版。但他還是讀錯了多處，如把「確保不發生規模性返貧」讀成「確保不發生規模性脫貧」，而且可能希望盡快讀完報告的緣故，他很少停頓，以致台下的代表鼓掌總被他打斷，令掌聲驟起即零落，場面有點尷尬。相較而言，汪洋前一日讀政協工作報告時，就顯得較為老練，不僅字正腔圓、很少讀錯，而且經常在適當處提高音調，引導台下鼓掌，且適當停頓，給掌聲留下足夠的時間。

前晚選出的今年人大會議主席團，與去年相比，有9進9出，都是與遼寧、吉林、浙江、福建、湖南、海南、雲南、貴州、陝西9省的省委書記換人有關，按照慣例，這些省的省委書記都要兼任省人大主任，而各省人大主任也是人大年度例會主席團的當然成員。

與去年一樣，今年人大會議的秘書長仍是人大第一副委員長王晨，但副秘書長就由去年的6名變成7名，去年大會擔任副秘書長的中共中央辦公廳（中辦）副主任唐方裕，今年換成中辦機關紀委書記兼人事局局長孔紹遜。新增的一名大會副秘書長，則是曾任國家發改委主任的徐紹史，他的現職是全國人大財經委員會主任委員，可能是由於今年的人大會議中，審議十四五規劃和2035年遠景規劃，而徐是這方面專家的緣故。

內蒙主席布小林缺席「煞風景」

主席團產生後，前晚開了首次會議，據官媒報道有3人缺席，雖然未點出缺席者是誰，但內蒙古自治區政府主席布小林肯定是其中之一，顯示她自從1月份在自治區人大作政府工作報告時暈倒被抬下主席台後，至今仍未痊癒。據內蒙古傳媒報道，當日下午，內蒙古代表團在駐地召開全團會議，選舉自治區黨委書記兼人大主任石泰峰任代表團團長，自治區黨委副書記林少春、自治區紀委書記劉奇凡、自治區人大常務副主任那順孟和擔任副團長，布小林榜上無名。而各省區代表團中，行政首腦是副團長的當然人選。昨日習近平出席內蒙古團會議，仍未見她蹤影。本來，內蒙古在全國能見度並不算高，其省長因病缺席也不算大事，但由於習近平本屆人大是在內蒙古團「選出」的代表，他每年兩會首個落的團組就是內蒙團，而布小林的缺席，也因此成了引人矚目的煞風景之事。

文：孫嘉業

（2021兩會）