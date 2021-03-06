習赴內蒙團審議 促推統編教材

【明報專訊】國家主席習近平昨日下午參加他所在的十三屆全國人大四次會議內蒙古代表團審議，他強調要「鑄牢中華民族共同體意識」。內蒙古當局去年推行國家統編語文教材，將部分原用蒙語教授的課程改為漢語授課，引發多地示威和不合作運動。習近平要求認真做好推廣普及國家通用語言文字工作，全面推行使用國家統編教材。
要求開展中華民族共同體意識教育
新華社報道，習近平指出，內蒙古作為中國最早成立的民族自治區，在促進民族團結上具有光榮傳統，「要圍繞共同團結奮鬥、共同發展繁榮，牢記漢族離不開少數民族、少數民族離不開漢族、各少數民族之間也相互離不開，在促進民族團結方面把工作做細做實，增強各族群眾對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同。」
全國人大代表、內蒙古巴彥淖爾市烏拉特前旗蒙古族小學教師娜仁圖雅就「堅定不移推行使用國家統編教材」發言。
習近平強調，文化認同是最深層次的認同，要認真做好推廣普及國家通用語言文字工作，全面推行使用國家統編教材，要在各族幹部群眾中深入開展中華民族共同體意識教育，引導廣大幹部群眾全面理解黨的民族政策，樹立正確國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀，旗幟鮮明反對各種錯誤思想觀點。