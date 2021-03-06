習赴內蒙團審議 促推統編教材

要求開展中華民族共同體意識教育

新華社報道，習近平指出，內蒙古作為中國最早成立的民族自治區，在促進民族團結上具有光榮傳統，「要圍繞共同團結奮鬥、共同發展繁榮，牢記漢族離不開少數民族、少數民族離不開漢族、各少數民族之間也相互離不開，在促進民族團結方面把工作做細做實，增強各族群眾對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同。」

全國人大代表、內蒙古巴彥淖爾市烏拉特前旗蒙古族小學教師娜仁圖雅就「堅定不移推行使用國家統編教材」發言。

習近平強調，文化認同是最深層次的認同，要認真做好推廣普及國家通用語言文字工作，全面推行使用國家統編教材，要在各族幹部群眾中深入開展中華民族共同體意識教育，引導廣大幹部群眾全面理解黨的民族政策，樹立正確國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀，旗幟鮮明反對各種錯誤思想觀點。

（2021兩會）