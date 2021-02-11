2035年人均GDP達中等發達國水平

需人均31萬 現8.3萬

草案未設立每年具體的經濟增長目標，僅表示十四五期間（至2025年）國內生產總值增長，要「保持在合理區間、各年度視情提出」。財政部原副部長朱光耀去年曾稱，未來15年間，若中國GDP保持年均4.73%以上的增長率，才能實現人均GDP超過2萬美元（約15.5萬港元）的標準。他形容這一任務「非常具有挑戰性」。野村證券中國首席經濟學家陸挺亦曾指出，未來5年維持5.4%以上經濟增速的可能性較高，但之後10年維持此增速有難度，需要多方面改革，釋放增長潛力才能達成目標。由此看來，若要人均GDP在2035年達至4萬美元，年均增長至少需要超過9.68%。

草案還多處提到推進粵港澳大灣區建設，包括路網規劃、科技創新、青年交流等；稱要深化內地與港澳經貿、科創合作關係，深化並擴大內地與港澳金融市場互聯互通；高質量建設粵港澳大灣區，深化粵港澳合作、泛珠三角區域合作，推進深圳前海、珠海橫琴、廣州南沙、深港河套等粵港澳重大合作平台建設。

完善港澳人士內地居住政策

草案強調，要完善港澳融入國家發展大局、同內地優勢互補、協同發展機制；支持港澳參與、助力國家全面開放和現代化經濟體系建設，打造共建「一帶一路」功能平台；加強內地與港澳各領域交流合作，完善便利港澳居民在內地發展和生活居住的政策措施，「加強憲法和基本法教育、國情教育，增強港澳同胞國家意識和愛國精神」。

（2021兩會）