GDP目標6%以上 官媒：封住下限 高過其他發達經濟體 赤字率高於預期

明報中國組

報告指出，受去年基數較低影響，以及底線思維及穩定市場預期有利於實現平穩可持續增長的考量；加上今年是十四五時期的首年，設6%目標有利於引導各方面集中精力推動高質量發展，而考慮到今年經濟恢復情况，有條件實現這一經濟增長目標。

多國際投行料增幅達8%以上

事實上，雖然受疫情衝擊，去年中國GDP增長大幅收窄至2.3%，但仍然是全球唯一正增長的主要經濟體，此外作為最快從疫情中恢復的國家，包括國際貨幣基金組織（IMF）及多間國際投行均預計，今年中國GDP會有8%或以上增幅，但由於高增長是來自於低基數效應，原本各界預測中央今年未必設定經濟增長目標，或僅設定一個目標下限，留出足夠的上行空間以免誤導市場。

目標較美日韓等樂觀

而昨日政府工作報告亦如市場估計，將今年增長下限定在6%。雖然只是下限，但已較其他主要發達經濟體為高，例如美國國會預算辦公室（CBO）預計今年美國GDP增長為4.6%；日本央行預計今年增長3.9%，而韓國財政部對今年增長預測為3.2%。不過，雖然中國今年的經濟預測較其他國家樂觀，但仍未足以撼動美國作為全球第一大經濟體的地位，去年美國GDP按年跌2.3%，但總值仍有21萬億美元，而中國雖年增2.3%，GDP總值卻只有14.7萬億美元，兩國仍有一定差距。

預期通脹持平 失業率微跌

國家發改委主任何立峰則表示，今年形勢確實較複雜，主要是不確定因素較多，一個是疫情走勢，一個是外部環境變化，但從今年首兩個月看，中國經濟延續穩中向好趨勢，有信心能實現所定增長目標。

對於GDP目標水平，官媒《人民日報》昨日也透過官方微信解畫，指出把6%設置為下限增長目標，體現底線管理思維，意義在於封住下限、不設上限，為經濟增長保底，並在此基礎上可以從容追求更高增長，也為結構性改革留出空間。因此，6%以上的增長目標，是充分考慮了必要與可能、已知優勢和未知風險，亦是較為可行的水平，體現中央自信與穩妥的平衡。

在宏觀經濟措施上，今年積極財政政策要提質增效。其中赤字率3.2%左右，較去年的3.6%低，但高於市場預計的3%；新增地方專項債3.65萬億元(人民幣，下同)，較去年目標3.75萬億元和實際發行4.15萬億元為低。今年亦提出城鎮新增就業1100萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右，較去年目標900萬人以上及6%高，反映中央對今年就業情况信心增加。通脹方面，CPI（消費者物價指數）目標升幅3%，與去年持平。

穩健貨幣政策則要靈活精準，除了貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定，亦提出要進一步解決中小企融資難問題。在創新方面，提出用稅收優惠去激勵企業增加研發投入，加強關鍵核心技術攻關，同時強化反壟斷和防止資本無序擴張，以維護公平競爭市場環境。

（2021兩會）

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