法國批出牌照 CGTN全歐復播

英國通信管理局（Ofcom）上月吊銷CGTN在英牌照，指稱因其由中國共產黨控制。法新社援引CSA新聞稿報道，CGTN在去年12月開始向CSA提出申請，尋求對其播放符合歐洲法律和法國相關規範的認證。

根據法國法規，傳媒機構只需符合兩項技術條件便可獲得播放許可，一是必須透過法國的歐洲電信衛星「Eutelsat」播放，二是必須從法國發出信號。CSA周三確認CGTN符合該兩項條件，批出牌照。

英國早前吊銷牌照

而根據歐洲委員會於1989年簽署的《歐洲跨境電視公約》，只要傳媒機構向任意簽署國申請到合法播放權，該機構便可在所有簽署國播出節目。英國雖然退出歐盟，但仍是歐洲委員會成員，因此CGTN可在包括英國的歐洲全境播放。

CSA新聞稿強調，將關注CGTN是否遵守法國法規要求，並有權在CGTN播放煽動仇恨暴力或不尊重人類尊嚴等內容時作出處罰或停播。過去CSA曾據此勒令停播中東地區新聞頻道。