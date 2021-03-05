江啟臣「大陸威脅論」惹議 國民黨：疫情才是共同威脅

江：一國兩制無市場

《聯合報》引用左正東表示，國民黨希望兩岸執政者能夠珍惜兩岸過去所累積的善意，展現智慧與信心化解兩岸當前的敵對螺旋，為兩岸人民製造雙贏。他解釋，江啟臣的說法是被問到有關「解放軍擾台」的議題，才作出相關回答。左正東說，對兩岸來說，新冠疫情才是兩岸共同威脅，第一批疫苗已經來到台灣，盼能讓兩岸都能夠走出新冠疫情，恢復兩岸人員的交往和交流，這樣才能有助於化解兩岸的歧見。

國台辦發言人朱鳳蓮周三（3日）表示，當前兩岸關係形勢仍然複雜嚴峻，台獨分裂勢力蓄意製造兩岸對立對抗，破壞台海和平穩定，這是台海面臨的威脅。朱鳳蓮稱，島內有關政黨和人士要明辨是非，不要陷入島內民粹非理性對抗思維，堅持積極的大陸政策立場，多做有利推動兩岸關係和平發展、增進兩岸同胞福祉、維護台海和平穩定的事，而不是相反。江啟臣周二（2日）接受訪問時指「中國大陸是台灣面臨的主要威脅」，北京所提「一國兩制」在台灣沒有市場。