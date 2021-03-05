總統向習求供疫苗 捷稱中方已同意

未透露疫苗劑量

俄羅斯衛星通訊社報道，捷克總統新聞發言人周三（3日）晚在Twitter發文稱，總統澤曼（Miloš Zeman）已向中國發出提供新冠病毒疫苗的請求。總統辦公室表示，這個請求是總理巴比什（Andrej Babis）提議，澤曼已去信習近平，尋求獲得中國國藥集團新冠肺炎疫苗。聲明同時指出，根據捷克駐華大使館報告，中國方面已決定立刻滿足捷克要求，惟當局未有透露疫苗劑量。

捷克政壇對華態度不一

報道還提到，澤曼此前也向俄羅斯總統普京提出過供應俄羅斯新冠疫苗「衛星V」的請求。捷克是歐洲新一輪疫情較嚴重的國家之一，至今累計超過126萬人確診，超過2萬人死亡。歐盟至今只批准使用阿斯利康、BioNTech和莫德納3款新冠疫苗，但中東歐國家相繼表示供貨遲緩。波蘭近日也傳出與中國協商進口疫苗。

捷克政壇對華態度不一，參議院議長維斯特奇爾去年8月曾率團訪台，遭北京警告將「付出沉重代價」。立場親中的總統澤曼當時表示，此行未得到政府批准。捷克衛生部長也曾稱「幾乎可以確定新冠病毒源於中國實驗室泄露」，外交部亦曾就香港問題批評中國。

疫情期間，澤曼還多次提到，中國在醫療物資供應方面向捷克伸出援手，緩解捷克醫療物資供應緊張局面。2月初中國－中東歐國家領導人峰會舉行之際，澤曼曾感謝中國為捷克抗擊疫情提供的幫助，稱「中國是我們真正的朋友」。