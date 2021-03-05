汪洋：中共是風雨來襲時可靠主心骨

汪洋表示：「通過學習教育，引導參加人民政協的各黨派團體和各族各界人士，從中國共產黨百年來艱苦卓絕的奮鬥歷程中，從中華民族站起來、富起來到強起來的偉大飛躍中，從中共十八大以來黨和國家事業取得的歷史性成就、發生的歷史性變革中，從中國共產黨領導的人民政協事業發展中，深刻理解中國共產黨人的初心使命，深刻理解中國共產黨是風雨來襲時中國人民最可靠的主心骨，深刻理解習近平新時代中國特色社會主義思想是實現中華民族偉大復興的科學指南，切實增進政治認同、思想認同、理論認同、情感認同，堅定不移跟黨走、攜手奮進新征程。」

連續兩年未提「九二共識」

今年政協報告關於兩岸的內容很少，僅提及將就促進兩岸經濟文化交流合作開展調研協商，舉辦辛亥革命110周年紀念活動，「弘揚辛亥革命精神，團結海內外中華兒女共促祖國統一大業、共襄民族復興偉業」。去年報告有「深化同台灣島內有關黨派團體、社會組織、各界人士交流交往」的表述，但已連續兩年未提「九二共識」及反對「台獨」。

紀念辛亥革命110周年 台稱統戰

中央社報道，台灣行政院陸委會發言人邱垂正昨表示，北京當局慣常藉舉辦各種紀念活動或召開重要會議，扭曲歷史事實並對台統戰，呼籲民眾團體拒絕參加或合作舉辦此類統戰活動。被問及台灣中央或地方公職人員可否參與大陸舉辦的辛亥革命紀念活動時，邱垂正說，目前因為防疫，還沒開啟這方面交流，如回復常態，可依法赴陸交流。

（2021兩會）