太空站核心艙上半年文昌發射

央視報道，建造太空站解決較大規模、長期有人照料的空間應用問題，是中國載人航天工程「三步走」發展戰略中第三步任務目標。去年5月，長征五號B運載火箭首飛任務取得圓滿成功，實現了太空站階段飛行任務首戰告捷，拉開了中國載人航天工程「第三步」任務序幕。根據任務安排，後續將實施一系列飛行任務，於2022年前後完成太空站在軌建造，建成在軌穩定運行的國家太空實驗室。

目前天和核心艙和長征五號B遙二運載火箭已經運抵文昌航天發射場，計劃今年上半年發射。執行太空站建造階段4次載人飛行的太空人已經選定，正在展開任務訓練。

全國政協委員、中國載人航天工程副總設計師楊利偉指出，相關太空人有34位，由中國第一、二批太空人組成，而第三批太空人選拔已於去年完成，有18位，將主要執行太空站營運任務。第三批太空人中，有空軍機師，亦有科研院科學家、工程師及科研單位的專家，目前已經報到，準備訓練。

（2021兩會）