中國民用載人飛船 年內首航 可作旅遊勘探救援 料10年需求量達百艘

明報中國組

《科技日報》報道，第十三屆全國人大代表、航空工業特飛所高級主任設計師張金華表示，載人飛船AS700是根據國內外低空旅遊市場需求，依據中國民航局飛船的型號合格審定要求，按照「一船多型、系列發展」的設計思路，自主研發的一型載人飛船產品，於2018年6月立項，同年8月正式啟動研製工作。

配氦氣安全閥 防止氣囊過壓

早在100多年前，德國人首次乘坐載人飛船升上天空。齊柏林飛船是著名的德國人齊柏林（Ferdinand Graf von Zeppelin）伯爵在20世紀初設計製成，不但是當時主要商業航空運輸載具，也在二戰中還發揮重要作用。

但由於早期飛船填充易燃易爆的氫氣，所以一直存在安全問題。張金華說，「由於採用輕質高分子囊體材料和高可靠防撕裂結構設計，配備氦氣安全閥防止氣囊過壓，雙發或操縱系統失效情况下具備安全着陸能力，故AS700載人飛船十分安全。」

張金華表示，隨着旅遊業的快速發展，現代載人飛船憑其舒適的飛行體驗、良好的經濟性和安全性等優勢，尤其適合開展空中旅遊觀光以及偏遠地區客貨運輸等業務。據悉 ，AS700載人飛船採用單駕駛體系，最大可載乘客9人。常規單囊體佈局，流線形氣囊外形，「X」形布局硬式尾翼，不可收放單點式起落架。最大航程700公里，最大航時10小時。

最多載9乘客 航行10小時

AS700載人飛船採用輕質低成本復合材料艇艙。船艙前部為乘員艙，後部為動力燃油艙。乘員艙按單排單座座椅設計，設計為大觀景側窗。張金華表示，同時可加裝櫥柜、洗手間等生活設備，改裝為舒適性和豪華型，滿足多種市場需求。船艙底部預設任務掛架接口，可加裝光電吊艙、高清攝像設備等執行航測航拍等多種任務。

AS700載人飛船還具備良好的駕駛體驗。張金華說，飛艇採用先進綜合航電和電傳側桿操縱系統、可傾轉高效涵道螺旋槳矢量推力控制，具備垂直及短距起降能力，減少了起降場地建設需求，提升了飛船使用經濟性和起降環境適應性。

《科技日報》兩年前報道，3500立方米民用載人飛船工程研制項目可行性研究報告獲得批准時稱，其飛行高度3050米。

在去年11月，「通航在線」預告的「空中遊覽經營發展與航空器選型應用研討會暨AS700載人飛船應用場景鑒會」活動數據顯示，AS700為3500立方米民用載人飛船，採用單點不收放式起落架，動力裝置選用兩台IO-390-C3B6萊康明航空活塞引擎。

據估計，今年即將完成首航的AS700在旅遊觀光、物理勘探、海洋監測、貨物運輸、應急救援等方面有着廣泛的應用，預計未來10年內市場需求量可達近百艘。

（2021兩會）