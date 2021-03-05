採訪手記：防疫比上年嚴 不符要求不得上會

上周五兩會安保模式啟動，北京酒店等兩會代表、委員入駐的地方便進入封閉隔離狀態。以同為代表、委員駐地「職工之家」為例，不僅配備日常消毒或口罩等物資，餐桌亦被透明塑膠板分割成四塊，隔開食客。

而為迎接本屆兩會，春節前得到報名通知的各媒體記者，也在關注兩會防疫須知。諸多行家均早已依公布的北京防疫規定，持核酸證明返京，並在相隔7日和14日之後，兩次核酸檢測。有記者閒聊時稱，已在過年返工後，放棄出京採訪計劃，為避免疫情變化給採訪兩會帶來不確定因素。

這種擔憂並非沒有道理。據已獲准上會的記者透露，除需提前赴隔離酒店做核酸檢測及封閉運輸的方式抵採訪地點外，辦理入住手續還需出示北京健康寶（北京疫情防控數據系統）所顯示的健康碼，及大數據通信行程卡14天無離京紀錄，以此證明符合北京防疫規定。否則會被拒絕入住隔離酒店和進入兩會會場。

根據北京有效期至本月15日的防疫規定，國內低風險地區人員進返京須持7日內核酸檢測陰性證明，抵京後實行14天健康監測，滿7天、滿14天各開展一次核酸檢測。中高風險區域非必要不進京。

明報記者

（2021兩會）