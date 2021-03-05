兩會觀察：政協與香港 ／文：孫嘉業

從人數看，全國人大的港區代表只有36人，而港區的全國政協委員逾200人，除特邀香港人士界別的124人外，在各界別還有78名港區委員，在2100多名全國政協委員總數中佔近一成，更不用說在各地省市甚至縣級政協中，還有合共數以百計的港區委員。在國家層面，全國政協經常保持兩名或以上的港區副主席，現任是董建華和梁振英，以前任過該職的還有安子介、霍英東。

24副主席 至少4負責香港事務

政協屬於中共統戰系統，現任政協主席汪洋兼任中央統戰工作領導小組組長，港澳台都屬統戰工作對象，中央統戰部長（上一任是孫春蘭，現任是尤權）歷來都參與港澳工作，多次出現在習近平接見港澳特首的場合。中央統戰部副部長譚天星，日前出現在深圳聽取香港各界有關選舉改革意見的座談會會場，似乎也是港澳領導小組成員。在全國政協副主席的分工中，除了董、梁兩名港人副主席外，第一副主席張慶黎分管港澳事務，去年另一位副主席夏寶龍被任命兼任國務院港澳辦主任後，成為廖暉之後第二名兼任港澳辦主任，但與廖暉由港澳辦主任升任政協副主席不同，夏寶龍則是由政協副主席「空降」港澳辦兼任主任，並且出任中央港澳領導小組常務副組長。這樣，在全國政協24名副主席中，就至少有4人負責香港事務。

在全國政協的10個專門委員會中，有一個「港澳台僑委員會」，主任是原廣東省長朱小丹，11名副主任中，有香港行政會議成員林健鋒和香港中聯辦前副主任黃蘭發。而該會的駐會副主任前日換人，由中央辦公廳調研室原副巡視員鄧小清取代了尹宗華，尹據報將南下接任香港中聯辦副主任，填補即將屆齡退休的仇鴻。至於港澳台僑委員會的委員中，則包括王䓪鳴、李大壯、黃英豪、 黃楚標、霍啟剛等人，以及曾任駐港解放軍政委的退役中將岳世鑫。

政協無法定權力

「協商」非選舉民主

不過，與最高立法機構全國人大相較，全國政協畢竟只是一個沒有法定權力的「清談」機構，所謂「協商民主」也與外界認知的選舉民主有較大差距，所以人大與政協無論在內地還是香港，權重仍大不同。在香港的選舉委員會中，36名港區人代都是當然成員，但200名全國政協委員，在選委中卻只有51席，還不如港九各區議會的57席多。因此，在今次選舉制度改革的討論中，就有建議將全港區議會的117個選委會議席全數撥給港區政協委員，但亦有建制派反對，認為是斬腳趾避沙蟲，即使117席全給政協，亦不夠分，况且有DQ機制後，未來區議會也未必總是泛民天下。

（2021兩會）

文：孫嘉業