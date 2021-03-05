人大發言人：中美聚焦合作符共同利益 強調軍費適度增長 適應軍事變革需要

明報中國組

在一個小時的發布會上，張業遂共回答了8個問題，其中最後一個是美聯社記者提到的中美關係；對於拜登政府上台後的中美關係，曾任駐美大使的張業遂重申，「中國對美政策始終保持高度的穩定性和連續性。中方一貫主張構建不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的中美關係，同時堅定維護國家主權、安全和發展利益」。他表示，中美兩國元首在上月11日的通話中，就廣泛的議題深入交換了意見。雙方同意就中美關係和共同關心的問題保持密切聯繫。

稱相互尊重不干涉內政

張業遂又說，人類文明多樣性是世界的基本特徵，也是人類進步的源泉。各國歷史文化和社會制度各有千秋，沒有高低優劣之分。中方認為不同的歷史文化和社會制度國家，應該且可以和平共處。和平共處的關鍵是相互尊重，包括尊重彼此歷史文化傳統，尊重彼此核心利益和重大關切，尊重各自選擇的政治制度和發展道路，尊重不干涉內政、和平解決爭端等國際關係基本準則。

張業遂強調，中美兩國在一些問題上存在分歧是正常的，「斷供、脫鈎損人害己，衝突、對抗不符合任何一方的利益」。兩國在氣候變化、抗疫、促進世界經濟復蘇和維護地區和平穩定等廣泛領域擁有重要的共同利益。雙方共同努力，以兩國元首通話為契機，加強溝通、聚焦合作、管控分歧，推動中美關係穩定發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待。

強調加強國防不威脅任何國家

對於中國近年國防支出持續增長，張業遂昨日並未公布今年軍費的具體預算，僅表示中國的國防開支總體上與國家經濟發展水平相協調。保持國防開支適度穩定增長，是維護國家主權、安全、發展利益，履行國際責任義務，適應「中國特色軍事變革」的需要。

張業遂說，中國的國防開支是公開透明的。每年的國防開支預算都納入國家預算草案，由全國人大審查批准。他又和去年一樣重申，中國在2007年參加了聯合國軍費透明制度，每年都向聯合國提交上一財政年度國防開支的基本數據。他還強調，中國堅持走和平發展道路，奉行「防禦性國防政策」，加強國防建設不針對、不威脅任何國家。

（2021兩會）