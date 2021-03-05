陳馮富珍：未見有國家允不愛國者參與管治

【明報專訊】全國政協常委、世衛前總幹事陳馮富珍接受《南方都市報》訪問，被問到如何理解「愛國者治港」原則，她表示完全同意，稱她在國際機構工作多年，從未見過有一個國家允許不愛國的人來參與管治；要確保「一國兩制」行穩致遠，肯定需要堅持「愛國者治港」，認為是天經地義、理所當然。全國政協副主席、前特首梁振英於港台訪問中稱，若沿用現時選舉制度，要求外國制裁香港和國家的人可能仍會當選，出現外國的傀儡進入治港班子，絕不能接受，因此要完善選舉制度，堵塞漏洞。
梁振英：倡制裁者仍可當選 要堵漏
《南方都市報》昨日刊出陳馮富珍的訪問，她表示「愛國者治港」不是新的要求，以前也有，但是在宣講方面，尤其在回歸初期，大家講得比較多的是「一國兩制」。
梁振英則在港台訪問中，批評有立法會議員跑到外國，要求對方制裁自己國家和香港，行為聳人聽聞，不愛國家，亦危害國家利益。被問到參選者要愛國是否也要愛黨，梁認為提出討論這些問題的人是「轉移視線」、「攞嘢嚟講」，質疑為何要劃分愛國與愛黨的界線，反問是否不愛黨，就可說成不愛國。
至於取消立法會「超級區議會」議席會否令人覺得民主倒退，梁稱超區的歷史很短，世界很多地方都會因應實際情况而改變選舉制度，不用對改變選舉制度而驚訝。