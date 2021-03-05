陳馮富珍：未見有國家允不愛國者參與管治

梁振英：倡制裁者仍可當選 要堵漏

《南方都市報》昨日刊出陳馮富珍的訪問，她表示「愛國者治港」不是新的要求，以前也有，但是在宣講方面，尤其在回歸初期，大家講得比較多的是「一國兩制」。

梁振英則在港台訪問中，批評有立法會議員跑到外國，要求對方制裁自己國家和香港，行為聳人聽聞，不愛國家，亦危害國家利益。被問到參選者要愛國是否也要愛黨，梁認為提出討論這些問題的人是「轉移視線」、「攞嘢嚟講」，質疑為何要劃分愛國與愛黨的界線，反問是否不愛黨，就可說成不愛國。

至於取消立法會「超級區議會」議席會否令人覺得民主倒退，梁稱超區的歷史很短，世界很多地方都會因應實際情况而改變選舉制度，不用對改變選舉制度而驚訝。

（2021兩會）