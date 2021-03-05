人大改港選制 立會選委剔走區會 立會90席參選須選委提名 選委會增至1500人

消息稱，由於立法會將增加由選委會選出的議席，故原本打算9月舉行的立法會選舉，或需再押後，由新選舉辦法產生的選委會屆時選出代表，而立法會的參選人亦須取得一定選委提名。

林鄭歡迎：再次由人大為特區排難解困

特首林鄭月娥昨晚在facebook表示，對人大審議有關議程表示歡迎，指特區的政治體制是中央事權，尊重中央主導制度的完善，「再次由全國人大為特區排難解困」，特區政府會全力配合，做好所須的本地立法和社會解說工作。

民主黨主席羅健熙表示，希望香港選舉制度愈來愈公開、透明，不同人能透過選舉取得民意授權；但現在中央連政改「五部曲」也不做，香港人又要重新適應「一國兩制」已「唔同咗」，令港人對香港、中央和選舉制度的信心大減。

全部港區政協委員將成選委 立會增選委議席

全國政協會議昨日開幕，港區政協昨晚出席一個約兩小時的特別會議，由全國政協副主席、港澳辦主任的夏寶龍和港澳辦副主任張曉明向港區政協介紹上述決定。據知，官員會上透露的修改本港選舉制度的框架，包括取消選委會117個和立法會6個與區議會相關的議席；同時亦會在選委會新增一個界別，全部港區政協委員將成選委，並會加入社團代表等。立法會則會由70席增至90席，將取消現有的6個區議會相關議席，並加入由選委會選出的議席，而立法會的參選人亦須取得一定選委提名。人大完成程序後，香港仍要本地修例，消息稱希望於7月前完成。

夏寶龍：23條政改拖多年 不能再容忍

據了解，夏寶龍在會上表示，鬥爭非只香港內部，而是涉及外國勢力、國家安全問題，《基本法》23條已拖了17年、政改已拖了7年，不能再容忍。

新華社昨晚發稿稱，全國人大會議有10項議程，完善香港選舉制度的議程排第7項。全國人大會議發言人張業遂昨晚在記者會稱，香港的選舉制度是特區政治體制的重要組成部分，近年情况表明，香港選舉制度需要與時俱進作出完善，為全面準確貫徹「一國兩制」方針，全面落實「愛國者治港」原則提供健全的制度保障。張稱，全國人大作為最高國家權力機關，行使憲法和《基本法》賦予的職權，從憲制層面對香港選舉制度作出決定，既是全國人大的權力，也是全國人大的責任。

將列席人大會議的林鄭月娥昨晚形容，有關決定是落實「愛國者治港」方針。她說，只要香港能貫徹執行《香港國安法》，確保「愛國者治港」，積極融入國家發展大局，香港人的福祉將更有保障，前景將會更加美好。特區政府發表聲明稱，要確保「一國兩制」實踐行穩致遠，必須始終堅持「愛國者治港」，這是事關國家主權、安全、發展利益，事關香港長期繁榮穩定的根本原則。

劉兆佳：徹底改革非附件一二咁簡單

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，現時人大的決定是授權常委會對香港選舉制度制定全面、徹底的改革，不只是《基本法》附件一、附件二「咁簡單」，現時程序由中央主導，特區政府配合通過本地修訂或立法執行，涵蓋面比附件一、二闊。他又認為，中央已研究此問題多年，一定想得十分通透才做，而此是維護國家安全和領土完整，料修改空間不太大。

明報記者

（2021兩會）

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