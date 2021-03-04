王景清舉殯 毛澤東隨從送行紅二代獻輓

李訥缺席 兒子代表送別

昨晨8時30分許，八寶山公墓竹廳尚在佈置王景清的靈堂，但門口已有過百名民眾排隊等待瞻仰遺容。

軍方派出多名士兵在現場負責登記和維持秩序等，並禁止參加告別儀式者拍照，或展示任何未經批准的告示牌。「紅色文化網站」未提前知會，在靈堂前的花壇展示紀念展板，未幾被士兵收起。

告別儀式9時正式開始，竹廳內裏面積約200呎空間侷促。王景清遺體躺在簡單棺木中，周邊鮮花環繞。兩旁陳列有親友贈送的花圈，包括周恩來侄子周秉德等紅二代均有獻輓。家屬則於遺體東側群立。李訥因身體原因未有出席追悼會，由兒子王效芝以家屬身分送別。據本報記者觀察，現場未見毛澤東的嫡孫毛新宇等其他親屬出席。而毛澤東生前警衛、身邊的服務人員、醫療保健人員等，與其他民眾數百人前往送行。由於防疫關係，官方要求瞻仰遺容者全程不得除口罩，亦禁止與家屬握手和交流，完成儀式後盡快離開。

儀式全程僅約一小時，包括王效芝在內的家屬，未待王景清靈骨火化便先行離去。

防疫為由禁交流握手

家屬未待火化離去

王景清是毛澤東與江青之女李訥的第二任丈夫，1983年經毛澤東生前衛士長李銀橋夫婦介紹與李訥完婚。李訥1940年生於陝西延安，是唯一在毛澤東身邊成長的子女。

明報記者