連勝文擬選國民黨主席 稱應「專職」 趙少康：倘不能選總統 棄選黨魁

中央社報道，連勝文昨日接受廣播節目專訪時指出，很多朋友鼓勵他選黨主席，現在會認真嚴肅考慮，也會請教很多社會賢達。被問到如何看待黨主席角色，連勝文強調，過去國民黨喜歡看到「一人救全黨」的英雄式場面，但如果變成「全黨救一人」，對國民黨而言會很辛苦。他稱自己從過去就反對「救世主」文化，形容為傳統守舊宮廷文化，而美國民主或共和黨式的集體領導才是他理想的政黨模式。

反「救世主」文化 倡集體領導

連勝文前晚再在facebook談到黨主席應該「專職」，認為黨主席不應再爭取公職選舉提名，特別是總統提名，必須把舞台和資源放出來，不該集中在一人身上，而要分享權力，一起推動黨前進。他昨解釋，黨主席專職的提倡源自國民黨過去幾年的慘痛經驗，對國民黨而言，兩岸路線、跟年輕人脫節都是問題，同時其管理制度也有很大問題。

江啟臣稱尊重黨內民主

連勝文昨日下午已在社交軟件Line上成立個人新聞群，參選意味濃厚。已宣布參選的國民黨現任主席江啟臣則回應「尊重黨內民主」。對於連提出的「專職」一說，此前表態爭取選總統及黨主席的趙少康昨日上午表示，若要因此修訂黨章，「那就不參加黨主席選舉」。