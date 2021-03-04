台獲12萬劑牛津疫苗 擬醫護先打 被問韓死亡個案 陳時中：無關疫苗 續接種

陳稱來得突然：昨晨方通知

中央社報道，該批牛津疫苗是台灣和藥廠阿斯利康直接簽約洽購1000萬劑疫苗中的一部分，並非來自世衛發起的「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX）。陳時中表示，疫苗昨早10時許由大韓航空運抵桃園機場，將送往位於桃園的倉儲，由衛生福利部食品藥物管理署檢驗，爭取7天內開始接種。被記者問及疫苗抵埗前幾乎無事先通知，他說「好朋友隨時要來不反對」，但早一兩天通知比較好。

全用於第一針「擴保護範圍」

陳時中又說，第一批疫苗只有11.7萬劑，將優先提供在專責病房、負壓隔離病院或負責採檢單位的醫護人員接種，第二批疫苗才會供予無直接接觸新冠患者的工作人員接種。若按完整2針劑量，該批只夠5萬人接種，但由於按指引第二針應相隔最少8周，因此先為11.7萬名醫護接種，以確保保護力範圍愈大愈好。

疫情指揮中心發言人莊人祥補充，疫苗檢驗完畢後，會送至全台100至200間診所，醫護人員可在工作醫院接種，只需通過預約系統及健保卡確認身分。陳時中指出，凡是有資格接種的醫護都已列入名單，接種意願是個人選擇，倘最終疫苗有剩，會供予風險較高的群組。

台灣官方規定，接種新冠疫苗的第一順位是33萬名醫護人員；第二順位是「維持防疫量能」的第一線中央政府及地方政府防疫人員；第三順位是「高接觸風險工作者」，包括航空公司的機組人員、國際商船的船員、防疫車隊司機、及防疫旅館居家檢疫的執行人員；第四順位則是最新增加的「因特殊情形必要出國者」，包括因公務出國的外交人員和代表國家出國比賽的選手。

蘇貞昌：官員不會跟醫護搶

蘇貞昌昨在facebook發文表示，目前已經向海外洽購2000萬劑疫苗，另外台灣亦正研發疫苗。蘇表示，「若有疫苗不足的狀况，行政官員不會跟醫護人員搶；若大家對疫苗有疑慮，我率先施打，請大家放心」。不過，對於各界關心是否有政治人物會帶頭施打，陳時中回應「理論上不會」，同時稱自己與蘇貞昌一樣，倘公眾無信心他願意先打。

台灣迎來首批疫苗，激勵台股昨日上揚264點，收報逾1.6萬點。根據資料，台灣已洽購阿斯利康疫苗1000萬劑、莫德納（Moderna）505萬劑，而從COVAX平台分配的則有476萬劑；另還與島內疫苗廠商洽商1000萬劑疫苗合約。

（綜合報道）