安保升級 鮑彤高瑜噤聲 異見者被旅遊

央視網報道，北京市公安交管局將在今日午後至晚間，在長安街及其延長線、前三門大街、東西二環北段、東南三環、西四環、西五環北段、北五環東段、三里河路、車公莊大街、動物園路、阜石路、機場高速、京滬高速等路段，分時分段採取臨時交通管理措施。

截查訪民 遣返原籍

為確保兩會期間安保措施萬無一失，當局也加強訪民截查。自由亞洲電台引述北京居民劉女士說，當前外省訪民均被攔截在進北京的路上，再被當地政府人員接走，各省駐京辦與公安配合北京公安，去各個村，包括小區，拿著（訪民）身分證和照片查，一旦發現立即將其遣返原籍。

當局派人看守高瑜

知情人士透露，前總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤已被警告，在兩會期間不得接受媒體採訪和在網上發表言論；北京獨立媒體人高瑜亦表示，有關當局告知其在兩會召開期間不得接受採訪，而且本周二起會有人在她居住的地方看守她。

而遠在貴陽的貴州人權研討會十多位成員，本周二也被貴州市公安局國保帶離住所，強制到市郊旅遊。該研討會成員李任科表示，上周六已接到警察通知，將在周二被帶走，要他好準備，並強調「不許帶手機，盡量配合他們」把任務完成。以往每年的全國「兩會」或「六四」周年紀念日期間，貴州人權研討會成員均會被國保帶到貴陽郊區「度假」，李任科相信此次也不例外。他表示，可能被帶走的有10個人左右，包括大學教授楊紹政。

（2021兩會）