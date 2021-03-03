台民4天購菠蘿4萬噸 直逼去年大陸進口額

中央社報道，台灣出口新鮮水果對大陸銷量佔總出口額高達八成，其中菠蘿去年銷陸量約4.4萬噸，佔全台總產量一成。行政院長蘇貞昌昨日受訪時表示，相關公營事業會把菠蘿製成菠蘿乾、鳳梨酥、鳳梨酒等產品，促進菠蘿銷路。大陸2月25日宣布相關禁令，台灣政府翌日起即呼籲全民認購菠蘿，農委會昨日下午公布，發起100小時認購已達41,687噸，可望超越去年銷陸數量。

台灣總統蔡英文昨在facebook繼續發文提醒民眾，從3月底、4月初開始，台灣各品種的菠蘿陸續進入產季，「現在先預購、把食譜記起來，等菠蘿『大出』的時候，就能開心吃菠蘿，愈吃愈旺」。

海外僑民響應 AIT貼圖支持

除了民間，政府部門以至政黨亦響應「搶救」菠蘿。防長邱國正昨日在立法院回應傳媒提問時說，台軍平常都有購買應景蔬果，「政府有政策的話，台軍當然全力配合」；國防部發言人史順文亦稱會鼓勵台軍所屬伙食團適時購買菠蘿。國民黨電商中心周一（1日）建立網絡銷售管道，截至昨晨8時已售出菠蘿2900公斤。高雄市黨部亦舉辦「菠蘿周」活動，將黨部1樓供予菠蘿果農展銷。

台灣僑務委員會發出新聞稿表示，截至昨日中午，美洲、亞洲、歐洲、大洋洲等多國台商會及僑務榮譽職人員共預訂24,010公斤菠蘿，稱海外僑胞都熱心查詢如何購買。美國在台協會（AIT）昨在facebook稱「今天鳳梨了嗎？」，又說「AIT今天、明天，往後許多天都要菠蘿」，並標註「真朋友真進展」、「團結愛鳳梨」，AIT處長酈英傑的辦公桌上也放有3個菠蘿。

不過，《聯合報》指出，全民認購除了外銷及海外團購，還包括企業及個人訂購、加工業者、批發等，這些散客或單位本來就可能會在產季購買菠蘿，倘今年是提早認購，仍不排除菠蘿後續銷售出現困難；短期內雖可透過政府扶助及民眾支持渡過難關，但禁令若維持更久，仍成問題。

台商憂大陸長遠覓本土菠蘿取代

《聯合報》引述台灣貿易商表示，大陸一年生產約200萬噸菠蘿，由於水果並非必需品，容易替代，禁止台灣菠蘿在大陸批發市場販售，後續時間一久，大陸的重要電商平台陸續以大陸本土產的菠蘿上架，屆時台灣產品要再打入市場會更困難。